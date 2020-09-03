هنريكي يشعل الصراع بين الهلال والنصر خارج الملعب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشعل الأوروجوياني برونو هنريكي صانع ألعاب فلامنجو البرازيلي الصراع خارج الملعب بين الهلال والنصر للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبات اللاعب أبرز المطلوبين خلال فترة الانتقالات المقبلة، حيث أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الهلال قدم عرضه للاعب، دون أن تكشف القيمة المالية، لكنها أشارت إلى أن بطل الدوري السعودي وضع اللاعب في خياراته منذ بداية الموسم الكروي الحالي، إلا أنه لم يبدأ مرحلة التفاوض الجدية، فيما كشفت عن عرض النصر السعودي الذي بلغ 15 مليون يورو.

واحتل ثلاثي إيفرتون الإنجليزي، ريبيرو وأرسكاستا وبرونو هنريكي المرتبة الأولى في المنافسة الخليجية للحصول على خدماتهم، وتصدر الثالث مطامع 3 أندية هي الهلال والنصر السعوديان، والنصر الإماراتي.

وطلب النصر السعودي الأوروجواياني وأرسكاستا على سبيل الإعارة بـمليوني يورو, إلا أن النادي البرازيلي رفض العرض، إذ يفضل خيار شراء العقد بـ 13 مليون يورو، فيما عرض النصر الإماراتي 4 ملايين يورو للاعب إيفرتون ريبيرو، لكنه لم يلق القبول.

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على صعيد آخر، تناقلت وسائل إعلام رومانية أمس، أنباء مفادها أن المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول الروماني رازفان لوشيسكو أضاف مزايا مالية جديدة لعقده الجديد الذي ينتظر أن يجدده نهاية الموسم الكروي الحالي، بعد أن سجل نجاحات تاريخية في الجمع بين بطولة دوري أبطال آسيا ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضمنت المزايا المالية رفع عقده التدريبي من 2.4 مليون دولار للموسم إلى 4 ملايين دولار، إلى جانب رفع مكافآت البطولات التي يحققها الفريق، حيث قدم الهلال لرازفان لوشيسكو 500 ألف دولار مكافأة للبطولة الآسيوية.

وبين موقع ziare الروماني أن الإدارة الهلالية لم تمانع في تلبية تلك الامتيازات المالية، بعدما كانت تقدم 5 ملايين دولار للموسم الواحد للبرتغالي السابق جورجي خيسوس، الذي قاد فلامنجو البرازيلي في الموسم الكروي المنصرم.