وزير الرياضة يبحث احتياجات شباب الباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، مع رئيس وأعضاء مجلس شباب الباحة، احتياجات المنطقة الرياضية ، بقاعة المؤتمرات بفندق المنتزه بمحافظة بلجرشي بالمنطقة.

واطلع خلال اللقاء على عرض مرئي وشرح موسع من رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران حول جغرافية المنطقة، وما تحتويه من مقومات تسهم في تحقيق وتنفيذ الفرص الرياضية والاستثمارية، فيما استمع إلى احتياجات المنطقة الرياضية وسبل تطوير المرافق الرياضية وتهيئتها لتتم الاستفادة منها.

ثم عقد وزير الرياضة جلسة حوار مع أعضاء المجلس تمثلت في التعريف بمواهب الشباب في جميع المجالات، خصوصا التطوعية منها.