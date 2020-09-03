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وزير الرياضة يبحث احتياجات شباب الباحة

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- بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، مع رئيس وأعضاء مجلس شباب الباحة، احتياجات المنطقة ، بقاعة المؤتمرات بفندق المنتزه بمحافظة بلجرشي بالمنطقة.

واطلع خلال اللقاء على عرض مرئي وشرح موسع من رئيس مجلس شباب الباحة حازم بن خالد ظهران حول جغرافية المنطقة، وما تحتويه من مقومات تسهم في تحقيق وتنفيذ الفرص الرياضية والاستثمارية، فيما استمع إلى احتياجات المنطقة الرياضية وسبل تطوير المرافق الرياضية وتهيئتها لتتم الاستفادة منها.

ثم عقد وزير الرياضة جلسة حوار مع أعضاء المجلس تمثلت في التعريف بمواهب الشباب في جميع المجالات، خصوصا التطوعية منها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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