شكرا لقرائتكم خبر كاريلي يرفض 6.. والمولد يعد بتخطي النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وعد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد فهد المولد بانتزاع النقاط الثلاث من فريق النصر في اللقاء الذي سيجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعيش المولد على ذكرى مستوياته العالية التي قدمها أمام فريق النصر في نهاية الدوري الموسم الماضي، والتي كسبها الاتحاد بنتيجة 3 - 2 في أبريل 2019.

ويحتاج الاتحاد إلى 3 نقاط لضمان بقائه في الدوري، وهو ما يحفز الاتحاديين لدخول اللقاء برغبة الفوز على وصيف الدوري، وتكرار فوز الموسم الماضي، فيما انتهى لقاء الذهاب بينهما في الجولة 14 بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

من جهة أخرى نفى الرئيس السابق للاتحاد حاتم باعشن نيته تولي مهام إدارة النادي في الموسم المقبل، مما يؤكد استمرار الإدارة الحالية برئاسة أنمار الحائلي.

وقرر المدير الفني للفريق الأول الكروي فابيو كاريلي استمرار استبعاد هارون كمارا وعمار الدحيم ومنصور الحربي وعبدالرحمن الغامدي وعبدالعزيز العرياني ومحمد الثاني، لعدم قناعته الفنية بإمكاناتهم، لتشهد مواجهة النصر غيابهم بقرار فني عن 4 لقاءات على التوالي.