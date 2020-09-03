شكرا لقرائتكم خبر كاريلي يرفض 6.. والمولد يعد بتخطي النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعيش المولد على ذكرى مستوياته العالية التي قدمها أمام فريق النصر في نهاية الدوري الموسم الماضي، والتي كسبها الاتحاد بنتيجة 3 - 2 في أبريل 2019.
ويحتاج الاتحاد إلى 3 نقاط لضمان بقائه في الدوري، وهو ما يحفز الاتحاديين لدخول اللقاء برغبة الفوز على وصيف الدوري، وتكرار فوز الموسم الماضي، فيما انتهى لقاء الذهاب بينهما في الجولة 14 بالتعادل الإيجابي 1 - 1.
من جهة أخرى نفى الرئيس السابق للاتحاد حاتم باعشن نيته تولي مهام إدارة النادي في الموسم المقبل، مما يؤكد استمرار الإدارة الحالية برئاسة أنمار الحائلي.
وقرر المدير الفني للفريق الأول الكروي فابيو كاريلي استمرار استبعاد هارون كمارا وعمار الدحيم ومنصور الحربي وعبدالرحمن الغامدي وعبدالعزيز العرياني ومحمد الثاني، لعدم قناعته الفنية بإمكاناتهم، لتشهد مواجهة النصر غيابهم بقرار فني عن 4 لقاءات على التوالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كاريلي يرفض 6.. والمولد يعد بتخطي النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.