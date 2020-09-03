شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز.. مصطفى محمد ينفرد بصدارة هدافى الأبيض هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انفرد مصطفى محمد بصدارة هدافى الزمالك هذا الموسم بـ7 أهداف بعد فض الاشتباك مع زيزو صاحب الـ6 أهداف ومن بعدهما يأتى محود علاء ثالثا بـ5 اهداف.

كما أصبح مصطفى محمد رابع هدافى الدورى بالتساوى مع وليد سليمان، وبعد كلا من عبد الله السعيد 16 ، محمد شريف 9، سيف الدين الجزيرى 8

أحرز مصطفى محمد الهدف الأول لفريق الزمالك في مرمي بيراميدز في الدقيقة 41 من عمر مباراة الفريقين علي استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

فيما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

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خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق

خط الهجوم: إيريك تراوري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 4 مباريات، فيما سجل 23 هدفًا واستقبلت شباكه 23 هدفًا، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة أيضًا، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 4 مواجهات، فيما سجل 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول بسبب عدم حضوره المباراة ليعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 مع خصم 3 نقاط منه إضافية بنهاية الموسم طبقًا لقواعد المسابقة.