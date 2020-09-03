شكرا لقرائتكم زيزو: مستعد ألعب في أى مركز مفيش مشكلة ولن أخذل كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال أحمد سيد زيزو, لاعب نادى الزمالك مستعد للتواجد حال غياب أى لاعب فى فريق الزمالك وليس فى غياب طارق حامد فقط.

وأضاف خلال مداخلة فى الاستديو التحليلي لقناة نادى الزمالك ، الفوز على بيراميدز الليلة هام للغاية وهى مباراة كبيرة وتعتبر ب 6 نقاط وضربة معنوية كبيرة لان آمالهم الحفاظ على المركز الثاني.

وواصل زيزو حدثه قائلا كارتيرون أبلغنى أنه حال غياب أى لاعب سأكون أنا البديل لانه يعرف مدى خبراتى فى هذا المركز لم استطيع أخذل كارتيرون وأى مدرب وأودي بنسبة 100 % وألعب فى اى مركز مفيش مشكلة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون, المدر الفنى لنادى الزمالك ، أن لاعبى فريقه فى بداية المباراة افتقدوا التجانس لاختلاف الخطة 434 ، كما أن الشوط الأول شهد إضاعة فرص عديدة وكان بإمكاننا إحراز الهدف الثاني قبل نهاية الأول لاننا نمتلك لاعبين كبار قادرين على التسجل فى أى وقت خصوصا أن ضربة الجزاء كانت ستغير مجري المباراة.

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وأضاف فى تصريحات من خلال الاستديو التحليلي لقناة نادى الزمالك ، طارق حامد لاعب كبير وغيرنا الخطة بالدفع بفرجاني ساسي فى المركز رقم 6 أمام المدافعين ومن أمامه فى وسط الملعب يوسف أوباوما وسيد زيزو للضغط لاستخلاص الكرة وساسي يعود تدريجيا إلى مستواه

وواصل المدير الفنى للزمالك أنه سعيد بعودة شيكابالا لأنه قائد الفريق والجميع يحبه ويحترمه وروحه عالية جدا سواء بدأ المباراة أو كاحتاطيي وله تأثير كبير على الخصم في الملعب

وتابع باتريس كارتيرون تصريحاته قائلا لم اعلم أخبار إصابة الونش حتى الان وساعود على طبيب الفريق ، مضفيا الناشئين مستواهم عالى جدا ولا بد من تواجدهم بصفة مستمرة لعملهم المميز

وحسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز، بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب، ادار المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.