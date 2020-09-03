شكرا لقرائتكم كاسونجو يتقدم بالهدف الثاني للزمالك فى شباك بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أحرز كاسونجو الهدف الثانى لفريق الزمالك في مرمي بيراميدز في الدقيقة 83 من عمر مباراة الفريقين علي استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدورى، بهدية من يوسف اوباما لتصح النتيجة 2/0 للزمالك.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

فيما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق

Advertisements

خط الهجوم: إيريك تراوري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 4 مباريات، فيما سجل 23 هدفًا واستقبلت شباكه 23 هدفًا، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة أيضًا، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 4 مواجهات، فيما سجل 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول بسبب عدم حضوره المباراة ليعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 مع خصم 3 نقاط منه إضافية بنهاية الموسم طبقًا لقواعد المسابقة.

وتأكد عدم معاناة أى عنصر فى الزمالك من الإصابة بفيروس كورونا، بعد خضوع العناصر التى ستشارك فى مواجهة بيراميدز للتحاليل اللازمة قبل المباراة، ويسعى الفريق الأبيض نحو استكمال انتصاراته بالمسابقة المحلية، بعد الفوز على إنبى، فى الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى، بهدف دون رد، أحرزه محمود حمدى الونش.

وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي تمهيدا لخوض مباراة الزمالك في الدوري الممتاز، المقرر انطلاقها في الثامنة والنصف مساءا، ويدخل بيراميدز هذا اللقاء وفى رصيده 45 نقطة بالمركز الثانى، حيث لعب 23 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 وأحرز 40 هدفاً مقابل 23 فى شباكه، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 45 نقطة أيضاً من 23 مباراة تفوق فى 13 وتعادل في 6 وخسر 4 وسجل 30 هدفاً وعليه 17.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة عشرة لاعبين هم، محمد عبد الشافى وحازم إمام ومصطفى فتحى ومحمد حسن للإصابة وطارق حامد وإمام عاشور للإيقاف، ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمد عبد السلام ومحمد عنتر لأسباب فنية، فيما يغيب عن بيراميدز فى مباراة الليلة خمسة لاعبين هم عبد الله السعيد وأحمد الشناوى وعبده لومالا ويلفريد كانون للإصابة، ودودو الجباس للإيقاف.

يُدير المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.

ويتفوق بيراميدز على الزمالك قبل مباراة اليوم فى خط الهجوم، حيث سجل لاعبوه 40 هدفاً مقابل 30 للفريق الأبيض، وفى نسبة الإستحواذ أيضا، حيث يمتلك الفريق السماوى نسبة 57% مقابل 55% للأبيض.

وتلقت شباك بيراميدز 23 هدفاً، أما الزمالك فاستقبل 17 هدفا فقط، وخاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، أما بيراميدز فحقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 وهزم فى 4 لقاءات، إلا أنه فى المركز الثانى بفارق الأهداف.