شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: شخصية كهربا لا تناسب الزمالك وكنا نفكر ببيعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على بيراميدز بثنائية نظيفة، مؤكدا أنه ثلاث نقاط مهمين من فريق محترم مثل بيراميدز والفوز عليهم يفرق معنا كثيرا في الفترة القادمة.

قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس 1: طارق حامد بالفعل مؤثر ولكن الزمالك فريق جماعي ولا يتأثر بغياب لاعب والجميع يتحمل المسئولية لتعويض غيابات المسئولية وحققنا فوز مستحق.

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تابع: كلنا لدينا هدف واحد من رئيس النادي وحتى أصغر عامل بالنادي والكل يقف معنا ويدعمنا ولدينا هدف واحد وهو الظهور بشكل جيد في الدوري حتى لو لم نتوج بالدرع والمنافسة على دوري الأبطال.

وعن أزمة محمود كهربا بالأهلي علق: كهربا عندما كان في الزمالك بغض النظر عن انه كان يارك معنا اكثر مما يشارك في الاهلي أننا نفكر في تسويقه بنهاية الموسم وبيعه وكنا لا نريد حرق اللاعب ، كما كان يتم معاقبته سواء عقوبات معلنة او غير معلنة وهناك 90% من العقوبات لم تكن معلنة وهو لم يكن من اللاعبين الذين يناسبوا شخصية نادي الزمالك لأنه يفتعل للأزمات.