شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: كهربا أحزننى والكرة أصبحت في ملعبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى إنه تم معاقبة كهربا لاعب الفريق الأحمر بالقدر الأقسى جاء في توقيت صعب مؤكدا أن ما أحزنه أن كهربا ملتزم في الوقت الحالى.

أضاف القيعى في تصريحات لقناة الأهلى: "تم عقاب كهربا بالقدر الأقسى والعقوبة غير مسبوقة لأن الخطأ أتى في توقيت صعب وهذا أحزنني جدًا وأعلم أن كهربا كان ملتزمًا على المستوى البدني والفني والجهاز الفني كان سعيدا به جدًا".

تابع: "ما فعله كهربا تصرف غريب،كهربا عاد لبيته وبعدها عاد للنادي وقال إيه اللى أنا عملته ده مكنتش حاسس أنا بعمل إيه، هو تمادى لدرجة لم يتوقعها هو نفسه".

أوضح: "اللاعب أخطأ، وتم توقيع عقوبة عليه كما تنص عليه اللائحة وإعلان العقوبة بتفاصيلها متفق عليه بالإدارة العليا في النادي الأهلي، وليس من جانب سيد عبد الحفيظ بمفرده".

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أكمل: "الكرة الآن في ملعب كهربا لأن الأمور لا تحتمل التكرار، هو لاعب مفيد بشرط، وربما الفترات الماضية قد عودته على بعض التصرفات السيئة لأن المناخ مختلف".

وعلق مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى على فيديو اعتذار كهربا قائلا:" حسنًا فعل كهربا بفيديو الاعتذار، الجماهير كانت تريد أن تطمئن أنه تقبل العقوبة أتمنى أن يكون اللاعب أكثر المستفيدين من الذي حدث، إذا ركز سيصبح لاعبًا مهمًا جدًا في مصر وليس في الأهلي فقط".

وعن تجديد عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قال: "فايلر جدد تعاقده مع الأهلي بدون أي تعديل في راتبه".