شكرا لقرائتكم الزمالك ينفرد بوصافة الدوري بهدفين فى شباك بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز، بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب، ادار المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.

بدأ اللقاء بضغط من الزمالك على أمل احراز هدف مبكر ، وكاد مصطفي محمد أن يتقدم للفريق الأبيض في الدقيقة الثانية بعد تلقيه تمريرة بينيه انفرد على اثرها بمرمى المهدي سليمان حارس بيراميدز ليضعها عرضية والمرمى خالي، إلا أن علي جبر مدافع بيراميدز نجح في ابعاد الكرة.

في الدقيقة 16 أنفرد البوركينابي ايريك تراوري بمرمى محمد أبو جبل إلا أن سدد الكرة ضعيفة لم يجد الحارس الزمالك صعوبة في الإمساك بها، لترد بهجمة مرتدة للزمالك عن طريق مصطفي محمد والذي انفرد هو الأخر بمرمى المهدي سليمان حارس بيراميدز إلا أنه سددها برعونة خارج المرمى.

في الدقيقة الخامسة نجح الزمالك في قطع الكرة من أحمد أيمن منصور عن طريق أشرف بن شرقي ليهديها لأوباما الذي لعب الكرة عرضية خطيرة ولكنها لم تجد المتابع إلا أن حكم اللقاء محمد الحنفي أشار بوجود واقعة تسلسل بعد خروج الكرة.

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كاد ابراهيم عادل أن يتقدم لبيراميدز في الدقيقة السابعة بعد تنفيذ بيراميدز لهجمة مرتدة نموذجية إلا أن تسديده أرتطمت بدفاعات الزمالك، اعقبها مباشرة ارسال محمد حمدي كرة عرضية خطيرة لبيراميدز لكتنها لم تجد المتابع، وفي الدقيقة التاسعة انفرد محمد فاروق بمرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك إلا أن محمود حمدي الونش استطاع أبعاد الكرة قبل تسديد فاروق للكرة.

في الدقيقة 16 أهدر البوركينابي ايريك ترواري انفراد بمرمى الزمالك بعد أن سدد الكرة ضعيفة في يد محمد أبو جبل حارس الزمالك لترد بهجمة مرتدة للزمالك عن طريق مصطفي محمد والذي انفرد هو الأخر بمرمى المهدي سليمان حارس بيراميدز إلا أنه سددها برعونة خارج المرمى.

وفي الدقيقة 20 راوغ الصاعد ابراهيم عادل لاعب بيراميدز أكثر من لاعب زملكاوي وأرسل كرة عرضية خطيرة إلا أن دفاع الزمالك نجح في ابعاد الكرة بعيداً عن مناطق الخطورة، وأرسل بعدها أحمد توفيق عرضية خطيرة لمحمد فاروق والذي سدد كرة رأسية مرت فوق عارضة الزمالك.

ونفذ فرجاني ساسي ضربة حرة مباشرة من علي حدود منطقة الجزاء سددها قوية في الدقيقة 37 إلا أن المهدي سليمان حارس بيراميدز نجح في ابعاد الكرة، وفي الدقيقة 40 سجل مصطفي محمد الهدف الاول للزمالك بعد ارسال زيزو كرة عرضية ارضية لم يجيد المهدي سليمان التعامل معها لتتهيأ الكرة لمصطفي محمد والذي وضعها بسهولة في الشباك ليعلن تقدم الزمالك بالهدف الأول، وفي الدقيقة 45 كاد أشرف بن شرقي مضاعفة النتيجة للزمالك بعد أن أرسل أوناجم كرة عرضيية له ليسدد على الطائر ليصدها المهدي سليمان قبل أن ترتد له من جديد ويسددها قويه ولكن كرته ترتد من العارضة، بعدها أطلق محمد الحنفي صافرة نهاية الشوط الأول.

بدأ الشوط الثاني بضغط من بيراميدز وكاد ايريك تراوري أن يحرز هدف التعادل لفريقه بعد أن أنفرد بمرمى الزمالك ولكنه تلعثم أمام المرمى وأهدر الكرة.

أنحصر اللعب في وسط الملعب وسط حرص شديد من اللاعبين ومحاولات لتشكيل خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 57 سدد ابراهيم حسن مهاجم بيراميدز كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكنها أرتطمت بدفاعات الزمالك، وبعدها بدقيقة مر ابراهيم عادل من الجبهة اليسرى وسدد كرة ذكية ولكنها أتطمت في القائم، في الدقيقة 61 مر محمد فاروق من الجبهة اليسري وأرسل عرضية ارضية لجون أنطوي الذي سدد ك…