شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك: إصابة الونش وشيكا وحسام أمام بيراميدز لضغط المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال محمد أسامة طبيب الزمالك أن ضغط المباريات عالي جدا وزاد للغاية عن الحد ويوجد ضغط عصبى وبدنى وفنى على جميع لاعبى الزمالك بسبب ضغط مباريات الدوري العام.

واضاف فى تصريحات لقناة الزمالك عقب فوز الزمالك على بيراميدز بهدفين نظيفين فى الجولة 24 من الدوري العام ، قائلا نلعب مباريات إفريقيا أولا وهذا الأهم ومن الصعب لعب جمع مباريات الدوري بسبب الضغط الكبير واللعب كل 3 أيام مؤكدا أن الموسم القادم سيكون صعب جدا بسبب الاصابات.

وأكد طبيب الزمالك إصابة 3 لاعبين من الزمالك وهم محمود حمدى الونش وشيكابالا وحسام أشرف، مؤكدا أن

الونش اشتكى في الجانب الداخلى من الركبة ويحتاج 24 ساعة بعد الورم لإجراء أشعة، الونش يعاني من مشكلة في الجانب الداخلي للركبة، أحتاج لمشاهدة اللقطة قبل إجراء الأشعة لتحديد حجم الإصابة، ونفس الامر بالنسبة لشيكابالا الذى اشتكى من جانب الركبة غالبا سيكون الرباط الداخلى، وإصابة حسام اشرف بالعضلة الضامة، مضيفا شيكابالا يعاني آيضا من مشكلة في الجانب الداخلي للركبة وحسام أشرف لديه شد عضلي

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وتابع لسنا مستعدين لمواصلة المباريات فى ظل هذه الضغوط والاصابات متواجدة فى كل مباراة، مؤكدا أن مصطفى فتحى ومحمد حسن تماثلا للشفاء وبدأ فى العودة إلى التدريبات وحازم إمام يؤدى البرنامج التاهليي ولكن محمد عبد الشافى يحتاج بعض الوقت ، مضفيا نحاول تجهز اللاعبين فى اسرع وقت للوصول الى افريقيا ونحتاج الاستعداد الجيد

حسم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك صراع وصافة الدوري بعد فوز على بيراميدز بهدفين نظيفين أحرزهما مصطفي محمد في الدقيقة 40 وكاسونجو في الدقيقة 81 خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز، بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 48 منفرداً بالمركز الثاني فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 محتلاً المركز الرابع متخلفاً عن المقاولون العرب بنقطة واحدة والذي نجح في الفوز على المقاولون العرب، ادار المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.