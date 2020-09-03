عرضية «اوناجم سددها مصطفى محمد».. الزمالك يتقدم بالهدف الأول في الشوط الأول في شباك بيراميز والقائم يمنع الثاني

نجح مصطفى محمد نجم هجوم الزمالك من تسجيل الهدف الأول للقلعة البيضاء فى شباك بيراميدز فى المباراة التى تجرى بينهما على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة 24 من عمر الدورى الممتاز.

جاء الهدف فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول عن طريق عرضية من اوناجم سددها مصطفى محمد فى شباك المهدى سليمان.

ويتنافس بيراميدز والزمالك على النقاط الثلاثة بجدول الترتيب في ظل المنافسة القوية على المركز الثاني

وفي الدقيقة 46 الكرة تعاند أشرف بن شرقي تسديدة اولى يصدها المهدي سليمان والكرة الثانية ترتطم بالعارضة

وانفرد ترواري بمرمى الزمالك بعد أن سدد الكرة ضعيفة في يد محمد أبو جبل حارس الزمالك لترد بهجمة مرتدة للزمالك عن طريق مصطفي محمد والذي انفرد هو الأخر بمرمى المهدي سليمان حارس بيراميدز إلا أنه سددها برعونة خارج المرمى.

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وفي الدقيقة 20 راوغ الصاعد ابراهيم عادل لاعب بيراميدز أكثر من لاعب زملكاوي وأرسل كرة عرضية خطيرة إلا أن دفاع الزمالك نجح في ابعاد الكرة بعيداً عن مناطق الخطورة، وأرسل بعدها أحمد توفيق عرضية خطيرة لمحمد فاروق والذي سدد كرة رأسية مرت فوق عارضة الزمالك.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذى يبدأ به مباراة بيراميدز والذي جاء كالتالي محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

يُدير المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.

ويدخل بيراميدز هذا اللقاء وفى رصيده 45 نقطة بالمركز الثانى، حيث لعب 23 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 وأحرز 40 هدفاً مقابل 23 فى شباكه، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 45 نقطة أيضاً من 23 مباراة تفوق فى 13 وتعادل في 6 وخسر 4 وسجل 30 هدفاً وعليه 17.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة عشرة لاعبين هم، محمد عبد الشافى وحازم إمام ومصطفى فتحى ومحمد حسن للإصابة وطارق حامد وإمام عاشور للإيقاف، ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمد عبد السلام ومحمد عنتر لأسباب فنية، فيما يغيب عن بيراميدز فى مباراة الليلة خمسة لاعبين هم عبد الله السعيد وأحمد الشناوى وعبده لومالا ويلفريد كانون للإصابة، ودودو الجباس للإيقاف.

ويتفوق بيراميدز على الزمالك قبل مباراة اليوم فى خط الهجوم، حيث سجل لاعبوه 40 هدفاً مقابل 30 للفريق الأبيض، وفى نسبة الإستحواذ أيضا، حيث يمتلك الفريق السماوى نسبة 57% مقابل 55% للأبيض، وتلقت شباك بيراميدز 23 هدفاً، أما الزمالك فاستقبل 17 هدفا فقط، وخاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، أما بيراميدز فحقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 وهزم فى 4 لقاءات، إلا أنه فى المركز الثانى بفارق الأهداف.