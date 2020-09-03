شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهزم المصرى بهدفين ويزيد أوجاعه بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق المقاولون العر ب من تحقيق فوز غالى وثمين على حساب المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الرابعة والعشرون للدورى ليرتفع رصيد الذئاب إلى 43 نقطة ومازال فى المركز الرابع بجدول المسابقة ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 21 نقطة ومازال فى المركز السادس عشر ويتعقد موقفه بجدول الترتيب .

تقدم الكولومبى لويس أدواردو للمقاولون العرب فى الدقيقة 19 من عمر اللقاء من عرضية لشكرى نجيب قابلها أدواردو برأسه فى مرمى أحمد مسعود ، وأضاف محمد عصام صانع الهدف الثانى للمقاولون فى الدقيقة 72 من عمر اللقاء .

انتهى الشوط الأول بتفوق الذئاب بهدف مقابل للاشئ عن طريق الكولومبى لويس أدواردو فى الدقيقة 19 من وقد أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لعبد العزيز موسى لاعب وسط المقاولون العرب بعد عرقلة النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى .

عقب الهدف حاول لاعبو المصرى إدراك هدف التعادل وسنحت لهم العديد من الفرص السهلة ووقفت العارضة أمام إحدى الكرات عقب الهدف مباشرة ، ونجح محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون فى الزود عن مرماه حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق المقاولون على المصرى بهدف مقابل للاشئ .

وفى الشوط الثانى أجرى على ماهر المدير الفنى للمصرى بعض التغييرات لتنشيط الناحية الهجومية وبالفعل دانت له السيطرة خاصة مع تراجع لاعبى المقاولون للحفاظ على التقدم مع الإعتماد على الهجمات المرتدة والتى جاء من إحداها الهدف الثانى من تسديدة لمحمد عصام فى الدقيقة 72 ليقتنص المقاولون ثلاث نقاط غالية يضغط بها على بيراميدز صاحب المركز الثالث بعد الإقتراب أكثر وأكثر وأصبح لا يفصل بينهما سوى نقطتين فقط بعد هزيمة الأخير أمام الزمالك بهدفين نظيفين .

وجاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : حجاج عويس - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - عمر كمال

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خط الوسط : فريد شوقي - إيزي إيميكا - محمد جابر - حسن علي

خط الهجوم : مفتاح طقطق - أوستن أموتو

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالى :-

حارس مرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : فادي نجاح - محمد سمير - أمير عابد - حسن الشامي

خط الوسط : كريم مصطفى - معروف يوسف - عبد العزيز موسى - لويس إدوارد

خط الهجوم : شكري نجيب - سيف الدين الجزيري