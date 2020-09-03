شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة ترعى المشروع القومي لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية ومدير المشروع القومي لاكتشاف المواهب ، ان الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع شركة هولندية في ديسمبر الماضي لاكتشاف المواهب في كرة القدم لمدة خمس سنوات ، وان الشركة استقدمت خبراء من انجلترا وهولندا وإسبانيا لوضع برنامج التدريب مع الخبراء المصريين بقيادة المدير الفني عادل عبد الرحمن .

وأوضح مساعد وزير الرياضة ، أن الشركة قامت بعمل اختبارات في يناير الماضي واختارت مركز شباب الجزيرة ليكون المركز الرئيسي لمشروعها الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها وإتاحة الفرصة لها للاحتراف المبكر في الدوريات الأوربية بهدف تكرار تجربة النجم المصري محمد صلاح .

وشدد الحداد انه سيتم زيارة كل محافظات مصر لإجراء اختبارات فيها واختيار المواهب وستكون البداية من الإسكندرية الاسبوع المقبل .

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يذكر أن ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، قد شهد مساء اليوم الخميس، الاختبارات المنعقدة للشباب المتقدمين للتطوع في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في يناير 2021.