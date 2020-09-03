وزارة الرياضة ترعى المشروع القومي لاكتشاف المواهب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية ومدير المشروع القومي لاكتشاف المواهب ، ان الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع شركة هولندية في ديسمبر الماضي لاكتشاف المواهب في كرة القدم لمدة خمس سنوات ، وان الشركة استقدمت خبراء من انجلترا وهولندا وإسبانيا لوضع برنامج التدريب مع الخبراء المصريين بقيادة المدير الفني عادل عبد الرحمن .
وأوضح مساعد وزير الرياضة ، أن الشركة قامت بعمل اختبارات في يناير الماضي واختارت مركز شباب الجزيرة ليكون المركز الرئيسي لمشروعها الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها وإتاحة الفرصة لها للاحتراف المبكر في الدوريات الأوربية بهدف تكرار تجربة النجم المصري محمد صلاح .
وشدد الحداد انه سيتم زيارة كل محافظات مصر لإجراء اختبارات فيها واختيار المواهب وستكون البداية من الإسكندرية الاسبوع المقبل .
يذكر أن ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، قد شهد مساء اليوم الخميس، الاختبارات المنعقدة للشباب المتقدمين للتطوع في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في يناير 2021.
والتقى الدكتور أشرف صبحي مجموعة من الشباب والفتيات المتقدمين للاختبارات المقامة بالمركز الأوليمبي بالمعادي؛ للتعرف على رغبتهم في أسباب تطوعهم في تنظيم البطولة، والإطلاع على الخبرات التنظيمية التي يتمتعون بها.
وأعرب الدكتور أشرف صبحي للشباب المتقدمين للتطوع في بطولة العالم لكرة اليد عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق، والاستفادة من المشاركة في تنظيم البطولة من خلال صقل مهاراتهم وخبراتهم العملية بمختلف المواقع المستضيفة للبطولة.
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