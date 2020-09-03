شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يحرز الهدف الثانى فى مرمى المصرى البورسعيدى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد عصام صانع ألعاب المقاولون العرب فى إحراز الهدف الثانى لفريقه فى مرمى المصرى البورسعيدى بالدقيقة 72 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة تقدم الذئاب بهدفين نظيفين فى المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ24 للدورى .

كان الكولومبى لويس أدواردو قد تقدم للمقاولون العرب فى الدقيقة 19 من عمر اللقاء من عرضية لشكرى نجيب قابلها أدواردو برأسه فى مرمى أحمد مسعود .

انتهى الشوط الأول بين المقاولون العرب و المصرى البورسعيدى بتفوق الذئاب بهدف مقابل للاشئ عن طريق الكولومبى لويس أدواردو فى الدقيقة 19 من وقد أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لعبد العزيز موسى لاعب وسط المقاولون العرب بعد عرقلة النيجيرى أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى .

عقب الهدف حاول لاعبو المصرى إدراك هدف التعادل وسنحت لهم العديد من الفرص السهلة ووقفت العارضة أمام إحدى الكرات عقب الهدف مباشرة ، ونجح محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون فى الزود عن مرماه حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق المقاولون على المصرى بهدف مقابل للاشئ .

وجاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى :-

حراسة المرمى : أحمد مسعود

خط الدفاع : حجاج عويس - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - عمر كمال

خط الوسط : فريد شوقي - إيزي إيميكا - محمد جابر - حسن علي

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خط الهجوم : مفتاح طقطق - أوستن أموتو

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالى :-

حارس مرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : فادي نجاح - محمد سمير - أمير عابد - حسن الشامي

خط الوسط : كريم مصطفى - معروف يوسف - عبد العزيز موسى - لويس إدوارد

خط الهجوم : شكري نجيب - سيف الدين الجزيري