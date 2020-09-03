شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نيولوك محمد عواد على دكة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك ، بنتيولوك جديد ، حيث قام بحلاقة شعره نهائيا " زيرو " وهو ما ظهر به خلال تواجده على مقاعد بدلا الفريق في مباراته امام بيراميدز بالجولة الرابعة و العشرون من مسابقة الدورى ، والتي تقام بإستاد الدفاع الجوى .

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

وتقدم الزمالك على بيراميدز بالهدف الذى سجله مصطفى محمد لاعب الفريق الأبيض بهدف في الدقيقة 40 من احداث الشوط الأول ، بهدية من الهدى سليمان حارس بيراميدز الذى سقطت الكرة من يديه بغرابة شديدة ليجدها مصطفى محمد أمامه ويودعها سهلة فى الشباك.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 4 مباريات، فيما سجل 23 هدفًا واستقبلت شباكه 23 هدفًا، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة أيضًا، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وهُزم في 4 مواجهات، فيما سجل 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا في مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول بسبب عدم حضوره المباراة ليعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 مع خصم 3 نقاط منه إضافية بنهاية الموسم طبقًا لقواعد المسابقة.

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عواد بنيولوك



عواد في المباراة



عواد وبامبو



عواد