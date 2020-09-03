شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على بيراميدز بهدف بعد مرور 60 دقيقة ..والعارضة تُنقذ الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من مباراة بيراميدز والزمالك المقامة على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز ولازالت الفريق الأبيض متقدماً بهدف نظيف أحرزه مصطفي محمد، بدأ الشوط الثاني بضغط من بيراميدز وكاد ايريك تراوري أن يحرز هدف التعادل لفريقه بعد أن أنفرد بمرمى الزمالك ولكنه تلعثم أمام المرمى وأهدر الكرة.

أنحصر اللعب في وسط الملعب وسط حرص شديد من اللاعبين ومحاولات لتشكيل خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 57 سدد ابراهيم حسن مهاجم بيراميدز كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكنها أرتطمت بدفاعات الزمالك، وبعدها بدقيقة مر ابراهيم عادل من الجبهة اليسرى وسدد كرة ذكية ولكنها أتطمت في القائم.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذى يبدأ به مباراة بيراميدز والذي جاء كالتالي محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

يُدير المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.

ويدخل يراميدز هذا اللقاء وفى رصيده 45 نقطة بالمركز الثانى، حيث لعب 23 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 وأحرز 40 هدفاً مقابل 23 فى شباكه، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 45 نقطة أيضاً من 23 مباراة تفوق فى 13 وتعادل في 6 وخسر 4 وسجل 30 هدفاً وعليه 17.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة عشرة لاعبين هم، محمد عبد الشافى وحازم إمام ومصطفى فتحى ومحمد حسن للإصابة وطارق حامد وإمام عاشور للإيقاف، ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمد عبد السلام ومحمد عنتر لأسباب فنية، فيما يغيب عن بيراميدز فى مباراة الليلة خمسة لاعبين هم عبد الله السعيد وأحمد الشناوى وعبده لومالا ويلفريد كانون للإصابة، ودودو الجباس للإيقاف.

ويتفوق بيراميدز على الزمالك قبل مباراة اليوم فى خط الهجوم، حيث سجل لاعبوه 40 هدفاً مقابل 30 للفريق الأبيض، وفى نسبة الإستحواذ أيضا، حيث يمتلك الفريق السماوى نسبة 57% مقابل 55% للأبيض، وتلقت شباك بيراميدز 23 هدفاً، أما الزمالك فاستقبل 17 هدفا فقط، وخاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، أما بيراميدز فحقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 وهزم فى 4 لقاءات، إلا أنه فى المركز الثانى بفارق الأهداف

























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