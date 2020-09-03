شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف لتليفزيون الخليج 365 حقيقة تغريم محمد الشناوي و استبعاد صالح أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة فى تلفزيون " الخليج 365 " أنه لم يتم فرض أي غرامات على محمد الشناوي حارس مرمي الفريق على خلفية مشادته مع محمود عبد المنعم كهربا بعد أن أثبت التحقيق براءته ، بل وقيام الحارس الدولي بإحتواء محمود كهربا بعد عودته للنادي وتقبل إعتذاره في حضور لاعبي الأهلي الكبار .

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وأكد محمد شبانه لتليفزيون الخليج 365 أن محمد الشناوي حارس مرمي الأهلى ، طالب اللاعبين بضرورة التكاتف لعبور هذه المرحلة الصعبة وتجنيب كل الخلافات خاصة وأن الفريق مقبل علي العديد من التحديات المحلية والقارية ، وعلى رأسها مباراته أمام الوداد المغربي 26 سبتمبر الجاري فى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقي.

وأضاف محمد شبانة عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون الخليج 365 أن سبب استبعاد الجهاز الفني لصالح جمعة من مواجهة وادي دجلة هو عدم وصوله للفورمه المطلوبة خاصة علي المستوي البدني وهو ما ظهر في مباراة المصري التي شارك فيها بالدقائق الأخير

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.