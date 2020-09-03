شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الـ 24 للدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الـ 24 للدورى، والتي تقام علي استاد الدفاع الجوى، ويدخل بيراميدز هذا اللقاء وفى رصيده 45 نقطة بالمركز الثانى، حيث لعب 23 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 وأحرز 40 هدفاً مقابل 23 فى شباكه، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 45 نقطة أيضاً من 23 مباراة تفوق فى 13 وتعادل في 6 وخسر 4 وسجل 30 هدفاً وعليه 17.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة عشرة لاعبين هم، محمد عبد الشافى وحازم إمام ومصطفى فتحى ومحمد حسن للإصابة وطارق حامد وإمام عاشور للإيقاف، ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمد عبد السلام ومحمد عنتر لأسباب فنية، فيما يغيب عن بيراميدز فى مباراة الليلة خمسة لاعبين هم عبد الله السعيد وأحمد الشناوى وعبده لومالا ويلفريد كانون للإصابة، ودودو الجباس للإيقاف.

يُدير المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.

ويتفوق بيراميدز على الزمالك قبل مباراة اليوم فى خط الهجوم، حيث سجل لاعبوه 40 هدفاً مقابل 30 للفريق الأبيض، وفى نسبة الإستحواذ أيضا، حيث يمتلك الفريق السماوى نسبة 57% مقابل 55% للأبيض.

وتلقت شباك بيراميدز 23 هدفاً، أما الزمالك فاستقبل 17 هدفا فقط، وخاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، أما بيراميدز فحقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 وهزم فى 4 لقاءات، إلا أنه فى المركز الثانى بفارق الأهداف.

























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