شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على بيراميدز بهدف مصطفي محمد في الشوط الأول.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة بيراميدز والزمالك بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف أحرزه مصطفي محمد في الدقيقة 40، خلال المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري الممتاز، بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط فرجانى ساسى واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم الرباعى مصطفى محمد ومحمد اوناجم واشرف بن شرقي ويوسف أوباما، بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حمادة - محمد فاروق، خط الهجوم: إيريك تراوري.

بدأ اللقاء بضغط من الزمالك على أمل احراز هدف مبكر ، وكاد مصطفي محمد أن يتقدم للفريق الأبيض في الدقيقة الثانية بعد تلقيه تمريرة بينيه انفرد على اثرها بمرمى المهدي سليمان حارس بيراميدز ليضعها عرضية والمرمى خالي، إلا أن علي جبر مدافع بيراميدز نجح في ابعاد الكرة.

في الدقيقة 16 أنفرد البوركينابي ايريك تراوري بمرمى محمد أبو جبل إلا أن سدد الكرة ضعيفة لم يجد الحارس الزمالك صعوبة في الإمساك بها، لترد بهجمة مرتدة للزمالك عن طريق مصطفي محمد والذي انفرد هو الأخر بمرمى المهدي سليمان حارس بيراميدز إلا أنه سددها برعونة خارج المرمى.

في الدقيقة الخامسة نجح الزمالك في قطع الكرة من أحمد أيمن منصور عن طريق أشرف بن شرقي ليهديها لأوباما الذي لعب الكرة عرضية خطيرة ولكنها لم تجد المتابع إلا أن حكم اللقاء محمد الحنفي أشار بوجود واقعة تسلسل بعد خروج الكرة.

كاد ابراهيم عادل أن يتقدم لبيراميدز في الدقيقة السابعة بعد تنفيذ بيراميدز لهجمة مرتدة نموذجية إلا أن تسديده أرتطمت بدفاعات الزمالك، اعقبها مباشرة ارسال محمد حمدي كرة عرضية خطيرة لبيراميدز لكتنها لم تجد المتابع، وفي الدقيقة التاسعة انفرد محمد فاروق بمرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك إلا أن محمود حمدي الونش استطاع أبعاد الكرة قبل تسديد فاروق للكرة.

في الدقيقة 16 أهدر البوركينابي ايريك ترواري انفراد بمرمى الزمالك بعد أن سدد الكرة ضعيفة في يد محمد أبو جبل حارس الزمالك لترد بهجمة مرتدة للزمالك عن طريق مصطفي محمد والذي انفرد هو الأخر بمرمى المهدي سليمان حارس بيراميدز إلا أنه سددها برعونة خارج المرمى.

وفي الدقيقة 20 راوغ الصاعد ابراهيم عادل لاعب بيراميدز أكثر من لاعب زملكاوي وأرسل كرة عرضية خطيرة إلا أن دفاع الزمالك نجح في ابعاد الكرة بعيداً عن مناطق الخطورة، وأرسل بعدها أحمد توفيق عرضية خطيرة لمحمد فاروق والذي سدد كرة رأسية مرت فوق عارضة الزمالك.

ونفذ فرجاني ساسي ضربة حرة مباشرة من علي حدود منطقة الجزاء سددها قوية في الدقيقة 37 إلا أن المهدي سليمان حارس بيراميدز نجح في ابعاد الكرة، وفي الدقيقة 40 سجل مصطفي محمد الهدف الاول للزمالك بعد ارسال زيزو كرة عرضية ارضية لم يجيد المهدي سليمان التعامل معها لتتهيأ الكرة لمصطفي محمد والذي وضعها بسهولة في الشباك ليعلن تقدم الزمالك بالهدف الأول، وفي الدقيقة 45 كاد أشرف بن شرقي مضاعفة النتيجة للزمالك بعد أن أرسل أوناجم كرة عرضيية له ليسدد على الطائر ليصدها المهدي سليمان قبل أن ترتد له من جديد ويسددها قويه ولكن كرته ترتد من العارضة، بعدها أطلق محمد الحنفي صافرة نهاية الشوط الأول.

Advertisements

يُدير المباراة الحكم محمد الحنفى الذى ظهر فى 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، منها مباراتا الزمالك أمام وسموحة والاتحاد السكندرى بالجولتين التاسعة والثامنة عشرة ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى فى الجولة الثانية والعشرين.

ويدخل بيراميدز هذا اللقاء وفى رصيده 45 نقطة بالمركز الثانى، حيث لعب 23 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 6 وخسر 4 وأحرز 40 هدفاً مقابل 23 فى شباكه، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 45 نقطة أيضاً من 23 مباراة تفوق فى 13 وتعادل في 6 وخسر 4 وسجل 30 هدفاً وعليه 17.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة عشرة لاعبين هم، محمد عبد الشافى وحازم إمام ومصطفى فتحى ومحمد حسن للإصابة وطارق حامد وإمام عاشور للإيقاف، ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمد عبد السلام ومحمد عنتر لأسباب فنية، فيما يغيب عن بيراميدز فى مباراة الليلة خمسة لاعبين هم عبد الله السعيد وأحمد الشناوى وعبده لومالا ويلفريد كانون للإصابة، ودودو الجباس للإيقاف.

ويتفوق بيراميدز على الزمالك قبل مباراة اليوم فى خط الهجوم، حيث سجل لاعبوه 40 هدفاً مقابل 30 للفريق الأبيض، وفى نسبة الإستحواذ أيضا، حيث يمتلك الفريق السماوى نسبة 57% مقابل 55% للأبيض، وتلقت شباك بيراميدز 23 هدفاً، أما الزمالك فاستقبل 17 هدفا فقط، وخاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، أما بيراميدز فحقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 وهزم فى 4 لقاءات، إلا أنه فى المركز الثانى بفارق الأهداف.



















