كارتيرون يكشف سبب تغيير طريقة لعب الزمالك أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أنه غيّر طريقة لعبه أمام بيراميدز في مباراة الجولة 24 في الدوري المصري لتعويض غياب اللاعب طارق حامد.

وغاب طارق حامد عن المباراة لتعرضه للإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات في المباريات السابقة، وعلى الرغم من ذلك حقق الزمالك الفوز (2-0).

وفي تصريحات لقناة الزمالك بعد المباراة قال كارتيرون :"لعبنا بطريقة لعب مختلفة، 4-3-3 طبقناها لأول مرة، لكن التجانس لم يكن جيداً في الشوط الأول".

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وشرح كارتيرون طريقته :"فرجاني ساسي لعب في مركز متوسط الميدان الدفاعي بدلاً من طارق حامد، وشارك معه الثنائي زيزو وأوباما في مركز اللاعب رقم 8".

وأضاف كارتيرون :"وجود زيزو وأوباما أمام فرجاني ساسي ساعد الفريق على قطع الكرات والتمرير للأمام وصناعة اللعب بشكل أفضل".

وتابع مدرب الزمالك :"نهاية المباراة كانت صعبة، بيراميدز أهدر ركلة جزاء كانت ستغير مسار المباراة، وضغط للتسجيل، لكننا نمتلك لاعبين بقدرات رائعة".

وأتم باتريس :"شيكابالا له تأثير كبير، المنافس يحاول تقليل تأثيره في الملعب، أما الناشئين فمشاركتهم ليست هدية، وإنما نتيجة لعملهم مع الفريق".