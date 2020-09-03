اتحاد الكرة يُعلن حكام مباراة الأهلي ووادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكام مباراة الأهلي ووادي دجلة المقرر لها يوم غد الجمعة في الثامنة مساءً ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري.
وأشارت لجنة الحكام، عبر بيان رسمي صادر عنها، إلى أن جهاد جريشة سيكون حكم ساحة؛ حيث سيساعده كلاً من محمود أبو الرجال وسامي هلهل على أن يكون محمد حسن حكماً رابعاً.
وفي غرفة "VAR"، سيكون وائل فرحان حكم فيديو ومصطفى عثمان مساعد حكم فيديو.
وفي اليوم ذاته سيقود الحكم أحمد العدوي مباراة مصر المقاصة والإسماعيلي، في تمام الساعة الخامسة عصراً؛ حيث سيساعده كلاً من أسامة عبد اللطيف وأحمد شاهين وأبو بكر عبد الحي حكماً رابعاً.
وسيكون السيد شعبان حكم فيديو وحمادة القلاوي مساعد حكم فيديو.
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