فيديو: أول تعليق من محمود كهربا على "عقوبة المليون"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مصراي:

تقدم محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي باعتذار لزملائه بالفريق وحارس مرماه محمد الشناوي، متمنيًا التوفيق لفريقه في المباراة المقبلة.

وقال "كهربا" ـ عبر مقطع فيديو نشرته الحسابات الرسمية للنادي الأهلي بمواقع التواصل الاجتماعي ـ: "أعتذر لزملائي والفريق كله، أعتذر للشناوي أخي الكبير، وكل الجهاز الفني من أصغر فرد لأكبر فرد ومتقبل العقوبة فأنا ابن من أبناء النادي".

وأتم كهربا رسالته بـ: "وإن شاء الله نسعد الجمهور بالدوري وأفريقيا، وأنا واحد من الجمهور وبإذن الله نفرحهم".

وكان النادي الأهلي، قد أعلن توقيع عقوبة قيمتها مليون جنيه على "كهربا".