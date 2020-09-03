محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مصراي:
تقدم محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي باعتذار لزملائه بالفريق وحارس مرماه محمد الشناوي، متمنيًا التوفيق لفريقه في المباراة المقبلة.
وقال "كهربا" ـ عبر مقطع فيديو نشرته الحسابات الرسمية للنادي الأهلي بمواقع التواصل الاجتماعي ـ: "أعتذر لزملائي والفريق كله، أعتذر للشناوي أخي الكبير، وكل الجهاز الفني من أصغر فرد لأكبر فرد ومتقبل العقوبة فأنا ابن من أبناء النادي".
وأتم كهربا رسالته بـ: "وإن شاء الله نسعد الجمهور بالدوري وأفريقيا، وأنا واحد من الجمهور وبإذن الله نفرحهم".
وكان النادي الأهلي، قد أعلن توقيع عقوبة قيمتها مليون جنيه على "كهربا".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: أول تعليق من محمود كهربا على "عقوبة المليون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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