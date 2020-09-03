الزمالك يحقق فوزا معتادا أمام بيراميدز بثنائية وينفرد بالوصافة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

حقق الزمالك فوزًا مثيرًا على حساب بيراميدز بهدفين نظيفين، ضمن الأسبوع الـ24 لمسابقة الدوري، على ملعب الدفاع الجوي.

سجل هدفي الزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 41، فيما أضاف كاسونجو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 82.

وأضاع محمد فاروق ضربة جزاء لبيراميدز في الدقيقة 76.

ورفع الزمالك رصيده لـ48 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، مع مراعاة أن يتم خصم 3 نقاط من الزمالك بنهاية المسابقة، وتوقف رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثالث.

التشكيل:

بدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: مهدي سليمان، علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي، إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر - محمود حماده - محمد فاروق، إيريك تراوري

فيما بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي: محمد أبو جبل، أحمد عيد، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة، أحمد زيزو، فرجاني ساسي، محمد أوناجم، أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، مصطفى محمد.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بضغط من الزمالك، وكاد مصطفى محمد أن يسجل الهدف الأول بعد انفراده بالحارس المهدي سليمان، ولكن علي جبر أبعد الكرة قبل دخولها الشباك لتتحول لركنية.

كاد بعدها أن يسجل الزمالك بعد هجمة مرتدة قادها بنشرقي ولكن سقط مصطفى محمد في مصيدة التسلل.

وجاءت أول فرصة لبيراميدز في الدقيقة الثامنة بعد هجمة مرتدة قادها إبراهيم عادل ومحمد فاروق، ليسدد تراوي، ولكن أحمد عيد يؤدي دوره بالتغطية العكسية وتتحول الكرة لركنية.

انفرد بعدها محمد فاروق بمرمى الزمالك بعد تمريرة من إبراهيم عادل، ولكن تدخل الونش في اللحظة الأخيرة لينقذه مرماه من هدف محقق.

وأضاع تراوري انفراد أمام الحارس أبو جبل، قبل أن يلعب كرة رأسية من محمد حمدي جاءت بعيدا عن المرمى.

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ونال الزمالك ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء سددها ساسي ببراعة، ولكن تألق المهدي سليمان وأنقذ مرماه. سقط بعدها بنشرقي ليتلقى العلاج

ونجح الزمالك في التقدم بالدقيقة 41 بعد عرضية من بنشرقي أخطأ المهدي سليمان في التعامل مع الكرة لتصل لمصطفى محمد الذي أودعها الشباك، ليتقدم الأبيض بالهدف الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سدد بنشرقي كرة قوية ارتدت من المهدي سليمان، ليسددها مجددا ولكن العارضة أنقذت مرمى بيراميدز من الهدف الثاني للأبيض، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاع بيراميدز فرصتين الأولى لتراوري الذي تباطأ في تسديد الكرة ليبعدها الدفاع، والثانية عن طريق المتألق إبراهيم عادل الذي لعب كرة اصطدمت بالقائم الأيسر لأبو جبل.

أجرى بعدها بيراميدز تبديلا بنزول جون أنطوي بدلا من إبراهيم عادل.

وتعرض الونش لإصابة في الدقيقة 66، ليخرج ويحل محمد عبدالغني بدلا منه.

وحاول إبراهيم حسن الانطلاق وسدد كرة قوية تصدى لها أبو جبل، ليخرج بعدها في ثاني تبديلات بيراميدز ويحل دونجا بدلا منه.

ولجأ الحكم لتقنية الفيديو في الدقيقة 74 بعد تدخل من مصطفى محمد ضد جون أنطوي داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها محمد الحنفي حكم المباراة ضربة جزاء لصالح بيراميدز.

وأضاع محمد فاروق ضربة الجزاء، بعدما أطاح بها خارج المرمى.

أجرى الزمالك تبديلين قبل تسديد ضربة الجزاء بنزول كابونجو كاسونجو بدلا من أحمد سيد زيزو، وحسام أشرف بدلا من مصطفى محمد.

وفي الدقيقة 82 انفرد كاسونجو بالمهدي سليمان، ليمر منه خارج منطقة الجزاء، ثم سددها في المرمى الخالي ليضيف الهدف الثاني للزمالك.

أجرى بعدها كارتيرون تبديلين بنزول إسلام جابر وشيكابالا، بدلا من بنشرقي وأوناجم، فيما أجرى تشاتشيتش تبديلين آخيرين بنزول طارق طه وإسلام عيسى بدلا من محمد فاروق وأحمد توفيق.

تألق أبو جبل وتصدى لرأسية رائعة، قبل أن يلغي الحكم هدفا لجون أنطوي بداعي التسلل.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.