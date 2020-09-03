خاص.. خطاب من فيفا بإقامة انتخابات اتحاد الكرة 30 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى خطابا من الاتحاد الدولي "فيفا"، بتحديد موعد لانتخابات الاتحاد.

وأوضح المصدر المتواجد باتحاد الكرة، فضّل عدم ذكر اسمه في تصريح لمصراوي، أن فيفا حدد موعد إقامة الانتخابات لتكون يوم 30 نوفمبر المقبل.

وذكر المصدر، أن الانتخابات ستُجري لاختيار مجلس لإدارة اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات.

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وتولت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، مهمة تسيير أعمال اتحاد الكرة مؤقتا لمدة عام تنتهي في يوليو 2020.

ومدد الاتحاد الكرة مهمة عمل اللجنة الخماسية 4 أشهر لإنهاء كافة مهامه بعد توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة، تقدم باستقالته عقب وداع كأس الأمم الأفريقية يونيو 2019 مبكرًا بالخسارة أمام جنوب أفريقيا.