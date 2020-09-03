شرويدة يخطف تعادلاً قاتلاً للحرس أمام نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
خطف حرس الحدود تعادلاً قاتلاً أمام نظيره نادي مصر بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري.
وتقدم نادي مصر في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، قبل أن يخطف أحمد شرويدة تعادلاً قاتلاً لحرس الحدود في الدقيقة 91.
وبهذا التعادل رفع حرس الحدود رصيده للنقطة 26 في المركز العاشر، بينما رفع نادي مصر رصيده للنقطة 18 في المركز 17.
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