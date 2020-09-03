أوناجم أساسيًا.. تبديل وحيد في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في الدوري.
ويستضيف بيراميدز، نظيره الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.
ودفع كارتيرون بأوناجم بدلا من الموقوف طارق حامد الذي يلعب دوره في وسط الملعب أحمد سيد زيزو؛ ليكون التبديل الوحيد للأبيض عن المباراة السابقة.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل
الدفاع: أحمد عيد- محمود علاء- محمود الونش- عبدالله جمعة.
الوسط: أحمد سيد زيزو- فرجاني ساسي.
وسط الهجوم: محمد أوناجم- أشرف بنشرقي- يوسف أوباما.
الهجوم: مصطفى محمد
وعلى مقاعد البدلاء: محمود جنش- إسلام جابر- عمر السعيد- حسام عبدالمجيد- حسام أشرف- أسامة فيصل- كاسونجو- شيكابالا.
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