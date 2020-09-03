الزمالك يسجل الهدف الثاني أمام بيراميدز

نجح نادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني أمام نظيره بيراميدز في المباراة التي تقام بينهما حالياً ضمن منافسات الدوري الممتاز. الممتاز. وسجل كاسونجو كابونجو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 82 بعد تمريرة رائعة من يوسف أوباما، لينفرد المهاجم الكونغولي بمرمى بيراميدز محرزاً الهدف الثاني للزمالك. من يوسف أوباما، لينفرد المهاجم الكونغولي بمرمى بيراميدز محرزاً الهدف الثاني للزمالك. وكان نادي بيراميدز أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 78 من عمر المباراة سددها محمد فاروق.

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