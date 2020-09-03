أعلن النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب الوسط الدفاعي لنادي تشيلسي الإنجليزي، موقفه من الرحيل عن قلعة ستامفورد بريدج خلال الصيف الجاري .
ويعد كانتي أحد أهم الأهداف لنادي إنتر ميلان الإيطالي، فيما أكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن اللاعب اتخذ قراره بالفعل وأخبر به المديرالفني للبلوز فرانك لامبارد .
وأشارت تقارير إيطالية إلى أن اللاعب يبتعد أكثر فأكثر عن إنتر ميلان، وهذا يعني أن اللاعب الفرنسي مستعدًا للاستمرار مع تشيلسي، حيث تحدث بالفعل مع فرانك لامبارد وأخبره باستعداده للبقاءفي لندن .
وفتح كانتي الباب أمام توقيع عقد جديد مع البلوز يمتد حتى عام 2023، وهو ما يضيف عام جديد على عقده الحالي الذي ينتهي في 2022، وهو ما يعقد تمامًا عملية انتقال اللاعب إلى النيراتزوري، والتي وصفتها الصحيفة بالمعقدة منذ البداية بالنظر إلى طلبات النادي الإنجليزي للتخلي عن خدمات بطل العالم مع منتخب فرنسا .
كانت هذه تفاصيل خبر كانتي يحسم موقفه من الرحيل عن تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.