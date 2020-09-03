كانتي يحسم موقفه من الرحيل عن تشيلسي

أعلن النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب الوسط الدفاعي لنادي تشيلسي الإنجليزي، موقفه من الرحيل عن قلعة ستامفورد بريدج خلال الصيف الجاري .

ويعد كانتي أحد أهم الأهداف لنادي إنتر ميلان الإيطالي، فيما أكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن اللاعب اتخذ قراره بالفعل وأخبر به المدير

الفني للبلوز فرانك لامبارد .

وأشارت تقارير إيطالية إلى أن اللاعب يبتعد أكثر فأكثر عن إنتر ميلان، وهذا يعني أن اللاعب الفرنسي مستعدًا للاستمرار مع تشيلسي، حيث تحدث بالفعل مع فرانك لامبارد وأخبره باستعداده للبقاء

في لندن .

وفتح كانتي الباب أمام توقيع عقد جديد مع البلوز يمتد حتى عام 2023، وهو ما يضيف عام جديد على عقده الحالي الذي ينتهي في 2022، وهو ما يعقد تمامًا عملية انتقال اللاعب إلى النيراتزوري، والتي وصفتها الصحيفة بالمعقدة منذ البداية بالنظر إلى طلبات النادي الإنجليزي للتخلي عن خدمات بطل العالم مع منتخب فرنسا .