ختام فعاليات دوري كرة القدم برعاية وزارة الرياضة

اختتمت فعاليات دورى كرة القدم الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "لأني رجل" بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وحمايتها من العنف وذلك طبقا لبروتوكول التعاون المشترك الذى وقعه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

واقيمت المباراة النهائية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للرياضة وبيير اكسيل ممثل سفارة السويد وخالد عبد العال محافظ القاهرة وطارق رحمي محافظ الغربية . كما قامت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية والأستاذة ميرفت حسنين رئيس لجنة المرأة باللجنة الأوليمبية المصرية بحضور اليوم الختامي الذي أقيم بالمركز الأوليمبي بالمعادي .

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد اطلقت فعاليات دوري لأني رجل بداية العام الجاري بمشاركة 108 فريق من جميع المحافظات وتم من خلاله نشر التوعية والتعريف بهدف الحملة واهمها ممارسة المرأة للرياضة ودعمها وأهمية دورها في المجتمع.

واقيمت مباراة استعراضية لكرة القدم النسائية بمشاركة فريق نادي وادي دجلة متصدر قمة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بقيادة محمد كمال المدير الفني .

و شهدت المباراة النهائية فوز منتخب محافظة أسيوط بالمركز الأول بعد تغلبه علي منتخب محافظة الغربية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي كما حصل منتخب محافظة البحيرة علي المركز الثالث .

ووجه أشرف صبحي الشكر لمحافظ القاهرة والي مايا مرسي وقال إن

الجدير بالذكر أن النجم العالمي محمد صلاح كان أول الداعمين لهذه الحملة ولدوري لأني رجل بالإضافة إلي الإعلامي اسامه كمال والاعلامي احمد سالم والفنان ظافر العابدين والموسيقار هاني مهني والكاتب الصحفي خالد صلاح .







النسائية والأستاذة ميرفت حسنين رئيس لجنة المرأة باللجنة الأوليمبية المصرية بحضور اليوم الختامي الذي أقيم بالمركز الأوليمبي بالمعادي .وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد اطلقت فعاليات دوري لأني رجل بداية العام الجاري بمشاركة 108 فريق من جميع المحافظات وتم من خلاله نشر التوعية والتعريف بهدف الحملة واهمها ممارسة المرأة للرياضة ودعمها وأهمية دورها في المجتمع.واقيمت مباراة استعراضية لكرة القدم النسائية بمشاركة فريق نادي وادي دجلة متصدر قمة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بقيادة محمد كمال المدير الفني .و شهدت المباراة النهائية فوز منتخب محافظة أسيوط بالمركز الأول بعد تغلبه علي منتخب محافظة الغربية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي كما حصل منتخب محافظة البحيرة علي المركز الثالث .ووجه أشرف صبحي الشكر لمحافظ القاهرة والي مايا مرسي وقال إن الرياضة المصرية تقدم رساله ساميه من خلال التعاون مع المجلس القومي للمرأة بالإضافة للتعاون مع الأمم المتحدة في ظل اتجاه الحكومة المصرية بتطوير جميع المجالات وخاصة الرياضة والاهتمام بالمرأة.الجدير بالذكر أن النجم العالمي محمد صلاح كان أول الداعمين لهذه الحملة ولدوري لأني رجل بالإضافة إلي الإعلامي اسامه كمال والاعلامي احمد سالم والفنان ظافر العابدين والموسيقار هاني مهني والكاتب الصحفي خالد صلاح .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ختام فعاليات دوري كرة القدم برعاية وزارة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.