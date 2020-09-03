مدرب سلة الاتحاد يتحدث عن تتويج فريقه ببطولة الكأس

تحدث أحمد مرعي، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري عن تتويج الفريق ببطولة الكأس واستعداداته لنهائي الدوري أمام الأهلي.

وقال مرعي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري لكرة السلة: "كابتن أشرف توفيق مدرب الأهلي أدار نهائي الكأس بمنتهي الحنكة والقوة ولكن هناك عدد من لاعبيه كانوا غير موفقين وهذا لسوء حظه".

وتابع: لا يوجد فروقات في استعداد الفريق قبل مباراة الأهلي في نهائي الدوري عن نظيرتها في الكأس والتي انتهت بفوز الفريق السكندري لأننا سنلاقي خصم واجهناه منذ أسبوع فقط، ولكننا نراجع فيديو المباراة التي جمعت بيننا لنعرف أخطاءنا ونعالجها ونحن نتعامل

مع كل مباراة على حدة". وواصل: حينما تبتعد الفرق الكبيرة عن المباريات القوية تستهلك وقت حتى تعود لمستواها، وراحتنا من المباريات منذ لقاء الأهلي في نهائي الكأس نقطة سلبية لنا قبل مباراة نهائي الدوري".وعن غياب الجمال والسلعاوي عن صفوف الأهلي، قال: "فريق الأهلي كبير وتمتلك تغييرات كثيرة ونسبة مشاركة الثنائي في المباراة الأخيرة قليلة جدًا والأهلي عوض بدونهم في الربع الثالث والرابع، هم لاعبين كبار ولكن غياب نجوم عن فرق كبيرة مثل الأهلي عادة تأثيرها لا يكون قوي". وأوضح: حللنا مباراة الكأس وشاهدناها مع اللاعبين كثيرًا، وقسمناها لجزئين الجزء الأول يمثل الربع الأول والثاني والذي شهد تقدم نادي الاتحاد والجزء الثاني هو الربع الثالث والرابع الذي شهد تفوق الأهلي لمعرفة نقاط القوة والضعف وإصلاح الأخطاء التي حدثت من اللاعبين في المباراة".وشدد: الفوز على الأهلي في مباراة نهائي الكأس يعطينا ثقة ودفعة معنوية ولكننا فوزنا بفارق نقطتين فقط وأي عنصر من اللاعبين والجهاز سعيد بالتتويج بالكأس ولكننا نعلم أن الفارق طفيف جدًا بين الفريقين وهو ما يصعب المباراة".واختتم مرعي حديثه قائلًا: "الفوز بالكأس هو إكمال الصورة التي لدى الجهاز واللاعبين وهي رغبة الفريق في حصد بطولتي الكأس والدوري فهو حصد الأولى ولكنه يعلم أن الثانية هي الأهم لأنها غائبة عن الاتحاد من فترة طويلة جدًا ولا يوجد مقارنة بين الدوري وأي بطولة أخرى".