مصطفى محمد يضع الزمالك في المقدمة أمام بيراميدز بالشوط الأول

تقدم فريق الزمالك على نظيره بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة 24 للدوري الممتاز.

سجل الهدف الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 41 من خطأ للحارس المهدي سليمان ، وتصدت العارضة لهدف زملكاوي في الدقيقة 45 وبعد هدف مصطفى محمد حيث سدد بن شرقي كرة قوية ترتد من الحارس ليسدد ثانية ترتطم الكرة بالعارضة الى داخل الملعب.

الشوط الأول

بادر الزمالك بهجوم على بيراميدز من خلال بينية ولا أروع من احمد سيد زيزو لمصطفى محمد يلعب في المرمى وينقذ على جبر قبل

تخطى الكرة لخط المرمى.

الدقائق الأولى ظلت سيطرة بيضاء وحصار لبيراميدز ويلعب بن شرقي عرضية في العمق تمر الكرة من تحت قدم يوسف اوباما على بعد خطوات وترتفع الرايا معلنة عن تسلل أبيض.

تغير الوضع سريعا لصالح بيراميدز الذى نجح في تهديد مرمى ابو جبل بقوة وكانت البداية لابراهيم عادل الذى اهدر بغرابة وينقذ الدفاع تليها محاولة من محمد فاروق يتقدم داخل منطقة الجزاء وبمنتهى الخطورة في حلق المرمى وينقذ الونش ببسالة.

لم تمر ثلاث دقائق حتى ينفرد

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تراوري وينقذ بإعجوبة محمد ابوجبل لوجود ثغرات دفاعية بدء من وسط الملعب لعدم التغطية والرقابة على مفاتيح لعب المنافس.

إنحصرت الكرة في منتصف الملعب مع منتصف الشوط مع تبادل الهجمات وظل مرمى الفريقين دون اى خطورة.

هدف مصطفى محمد

في الدقيقة 41 ومن هجمة منظمة من المايسترو احمد زيزو لبن شرقي المتحرك في كل اتجاه ومربك لدفاعات بيراميدز يلعب بدوره عرضيه يخطئ الحارس المهدي سليمان رغم سهولة الكرة والتي كانت في متناول يده ترتد لمصطفى محمد يضع بسهولة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للأبيض.

العارضة تنقذ بيراميدز

في الدقيقة 45 ومن هجمة منظمة يمرر بوناجم لبن شرقي يسدد ترتد من الحارس المهدي سليمان لبن شرقي ثانية يسدد قوية ترتد الكرة من العارضة وتضيع فرصة تعزيز الهدف.