أتليتكو مدريد يعلن إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، إثابة ثنائي الفريق دييجو كوستا وسانتياجو أرياس، بفيروس كورونا.
وكشف نادي أتليتكوم مدريد عن خضوع جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري، لفحص الكشف عن فيروس كورونا.
وأفاد أتليتكو أن كوستا وأرياس خضعاللكشف عن كورونا بشكل خاص خلال إجازتيهما الصيفية، واكتشفا أن عينتيهما إيجابية.
ووفقًا لبيان النادي الإسباني فأن الثنائي لا يعاني من أي أعراض، وسيخضعون للحجر الصحي طبقًا
و بالتالي يغيب كوستا وأرياس عن أولى أيام فترة إعداد أتليتكو مدريد غدا الجمعة.
وكان الثنائي آنخل مارتين كورّيا، وسيمي فرساليكو قد أصيبا بفيروس كورونا في وقتٍ سابق، مما غيّبهما عن مباراة لايبزج في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي ودّع فيها الفريق المسابقة الموسم الماضي.
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