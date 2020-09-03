المقاولون العرب يتقدم بهدف أمام المصري في الشوط الأول

تقدم فريق المقاولون العرب بهدف نظيف أمام المصري البورسعيدي، خلال المباراة المقامة بينهما على ستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل لويس إدواردو هينستروزا هدف المقاولون العرب في الدقيقة 19 بضربة رأسية رائعة، أرسلها له شكري نجيب ليضعها في شباك حسن عياد.

وتعرض عبد العزيز موسى لاعب وسط فريق المقاولون

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العرب، للطرد في الدقيقة 4 من عمر المباراة بعد تدخل عنيف للغاية مع لاعب المصري البورسعيدي.

ويحتل نادي المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما يقبع فريق المصري البورسعيدي في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.