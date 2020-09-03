تقدم فريق المقاولون العرب بهدف نظيف أمام المصري البورسعيدي، خلال المباراة المقامة بينهما على ستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وسجل لويس إدواردو هينستروزا هدف المقاولون العرب في الدقيقة 19 بضربة رأسية رائعة، أرسلها له شكري نجيب ليضعها في شباك حسن عياد.
وتعرض عبد العزيز موسى لاعب وسط فريق المقاولون
ويحتل نادي المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما يقبع فريق المصري البورسعيدي في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون العرب يتقدم بهدف أمام المصري في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.