الشباب والرياضة تطلق استمارة المشاركة لبرلمان شباب مصر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور أشرف صبحي،عن إطلاق استمارة المشاركة للإلتحاق بعضوية برلمان شباب مصر للعام 2020_2021 بنموذج جديد يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030 تحت شعار "كن قياديا... كن مؤثرا" وذلك في إطار التحول الرقمي وتطبيق النظام الإلكتروني للمشاركة خلال الفترة من

6سبتمبر الجاري حتي 6أكتوبر 2020.ويشترك للالتحاق بعضوية برلمان الشباب بمراكز الشباب،أن يكون عضوا بأحد مراكز الشباب،لا يتعدي سن المشارك 25عاما ولا يقل عن 18عاما وذلك يوم 6أكتوبر 2020.وتدعو الوزارة إلي مزيد من المشاركات من شباب مصر،لتوسيع قاعدة المشاركين بالنموذج الجديد للبرلمان ليصبح " نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية" بحيث تكون ممثلة من كافة الطوائف داخل محافظات الجمهورية،تكوين فرق شبابية من المشاركين لتنفيذ حملة ترويجية للبرلمان من النماذج الشبابية المضيئة.ويمكنكم المشاركة في نموذج برلمان الشباب من خلي ملئ البيانات المطلوبة في الإستمارة المرفقة ،علما بأن عملية التسجيل تنطلق صباح يوم الأحد القادم 6 سبتمر 2020 من خلالhttps://www.emys.gov.eg/youth/elecY_parliament_form