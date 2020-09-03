ليستر سيتي يعلن انضمام لاعب أتالانتا

أعلن نادي ليستر سيتي رسميا انضمام تيموثي كاستانيي الظهير الأيمن البلجيكي مقابل 21.5 مليون استرليني، وبعقد لمدة 5 مواسم مقبلة . وهذه الصفقة تعد هي الأولى لليستر سيتي خلال الصيف الجاري، وبعد بيع بن شيلويل الظهير الأيسر إلى الجاري، وبعد بيع بن شيلويل الظهير الأيسر إلى تشيلسي كاستانيي يُجيد اللعب كظهير أيمن وقلب دفاع، بجانبه لعبه كظهير أيسر وجناح أحيانا . وجناح أحيانا . انضم صاحب الـ24 عاما لأتالانتا موسم 2017/2018 قادما من فريق جينك البلجيكي . Advertisements شارك كاستانيي الموسم الماضي في 35 مباراة بمختلف البطولات سجل فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين . ويمتلك كاستانيي 7 مباريات دولية رفقة منتخب بلجيكا وسجل فيهم هدفين دوليين .

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