ليستر سيتي يعلن انضمام لاعب أتالانتا

أعلن نادي ليستر سيتي رسميا انضمام تيموثي كاستانيي الظهير الأيمن البلجيكي مقابل 21.5 مليون استرليني، وبعقد لمدة 5 مواسم مقبلة .
وهذه الصفقة تعد هي الأولى لليستر سيتي خلال الصيفالجاري، وبعد بيع بن شيلويل الظهير الأيسر إلى تشيلسي .
كاستانيي يُجيد اللعب كظهير أيمن وقلب دفاع، بجانبه لعبه كظهير أيسروجناح أحيانا .
انضم صاحب الـ24 عاما لأتالانتا موسم 2017/2018 قادما من فريق جينك البلجيكي .
شارك كاستانيي الموسم الماضي في 35 مباراة بمختلف البطولات سجل فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين .
ويمتلك كاستانيي 7 مباريات دولية رفقة منتخب بلجيكا وسجل فيهم هدفين دوليين .
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