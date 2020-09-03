ألميريا يبيع مهاجمه داروين نونيز لبنفيكا ويعوض جزء من خسائر تركي آل الشيخ

توصل بنفيكا البرتغالي لاتفاق رسمي اليوم الخميس مع نادي ألميريا الاسباني يقضي بانتقال المهاجم الأوروجوياني الشاب “داروين نونيز” إلى النادي البرتغالي في صفقة قياسية لجميع الأطراف.

وذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية أن المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا سيسافر إلى لشبونة للتوقيع مع بنفيكا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب نفس الصحيفة فإن الصفقة تقدر بـ 24 مليون يورو، وهو مبلغ أقل من شرط اللاعب الجزائي والذي كان أكثر من 30 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ الفريق الأندلسي بنسبة مئوية في حالة البيع المستقبلي، كما تشير صحيفة “ماركا”.

وعوضت هذه الصفقة جزء من الخسائر المالية التي تكبدها مالك ألميريا الجديد، رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ، حيث أنفق الكثير من الأموال منذ صيف 2019 لمساعدة الفريق على العودة إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى “لا ليجا”.

وأخفق ألميريا في الترشح إلى دوري الأضواء والشهرة أمام قاديش وهويسكا وجيرونا، ليبقى مع تركي آل الشيخ لموسم جديد في السيجوندا.

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داروين نونيز الأغلى في تاريخ بنفيكا

من جانبها، سخرت إدارة بنفيكا جميع الظروف للحصول على توقيع نونيز الذي كان يتوفر أيضا على عروض من برايتون الانجليزي والثنائي الألماني “فولفسبورج وريد بول لايبزيج”.

وسيكون داروين نونيز أغلى صفقة شراء في تاريخ بنفيكا متجاوزاً توقيع المكسيكي راؤول خيمينيز، الذي وصل من أتلتيكو مدريد مقابل 22 مليون يورو قبل خمسة مواسم.

ومن ناحية أخرى، فإن رحيل مهاجم “بينارول ” السابق يعني أكبر انتقال في تاريخ ألميريا متجاوزاً صفقة بيع البرازيلي ” فيليبي ميلو ” حيث تم بيع المحور البرازيلي في الميركاتو الصيفي 2008 إلى فيورنتينا مقابل 8 ملايين يورو.

يذكر أن صفقة بيع ” داروين نونيز “، المنتقل من بينارول إلى الميريا خلال الميركاتو الصيفي الماضي إذا تمت ستصبح أغلى صفقة بيع أيضاً من نادي بالدرجة الثانية في إسبانيا.