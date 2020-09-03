بث مباشر | صور مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري لحظة بلحظة

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر صور مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري لحظة لحظة، لحساب الجولة 24، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 3-9-2020.

تبث المباراة على قناة أون تايم سبورت بصوت المعلق السابق في قنوات بي ان سبورتس “حاتم بطيشة” على القناة الصوتية الأولى.

نقام مباراة الزمالك وبيراميدز على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، وتنطلق في تمام الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي، 18:30 بتوقيت جرينيتش، و21:30 بتوقيت السعودية.

يبحث الزمالك عن حصد النقاط الثلاث من أجل الصعود إلى المركز الثاني، حيث يُعد بيراميدز المنافس الرئيسي له، جنبًا إلى جنب فريق المدرب المتميز عماد النحاس “المقاولون العرب”، على وصافة البطل المنتظر “الاهلي” لهذا الموسم 2020/2019.

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