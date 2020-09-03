بث مباشر | فيديو أهداف المانيا واسبانيا فى دوري أمم أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف ألمانيا وإسبانيا فى دوري أمم أوروبا، فى قمة مباريات اليوم الخميس 3-9-2020، من افتتاح البطولة فى نسختها الثانية.

تنطلق مباراة منتخبي ألمانيا وإسبانيا فى تمام الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 18:45 بتوقيت جرينيتش، على ملعب مرسيدس بينز أرينا.

تنقل المباراة عبر شاشة قناة بي ان سبورت اتش دي 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”.

وتعتبر مباراة اليوم اختبارا حقيقيا للمدير الفني لمنتخب إسبانيا “لويس إنريكي”، حيث قام باستدعاء جناح برشلونة الشاب أنسو فاتي للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الأول بالإضافة إلى لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني تياجو ألكانتارا.

وخسر إنريكي جهود كل من أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي بسبب إصابته بفيروس كورونا أسوة بميكيل أوريازابال لاعب ريال سوسيدداد.

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فى المقابل قرر المدرب “يواخيم لوف” المدير الفني للمنتخب الألماني استبعاد العديد من اللاعبين المميزين من قائمة المانشفت استعدادا للمباراة من أجل منحهم قسطًا من الراحة عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، وهم حارس المرمى مانويل نوير، والجناح المميز سيرجي جنابري، بالإضافة إلى ثنائي الوسط كيميش وليون جوريتسكا.

بينما ستكون المباراة اختبارا حقيقيا للجناح ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ الجديد، حيث من المقرر أن يتم الدفع به أساسيا، فضلا عن عودة نيكلاس زوله لقيادة دفاع العملاق الألماني الى جانب المهاجم القناص تيمو فيرنر.

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إليكم فيديو أهداف المانيا واسبانيا فى دوري أمم أوروبا

هدف التقدم لمنتخب المانيا “تيمو فيرنر”

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