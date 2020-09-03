بث مباشر | ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 رابط بث مباشر يلا شوت للقاء الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، لحساب الجولة 24، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 3-9-2020.

يستضيف لقاء الزمالك وبيراميدز ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، وينطلق في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر ، 18:30 بتوقيت جرينيتش، و21:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت المصرية، بصوت معلق قنوات بي إن سبورتس السابق “حاتم بطيشة” على القناة الصوتية الأولى، بينما يتواجد معلق آخر على القناة الصوتية الثانية.

يبحث الزمالك عن حصد النقاط الثلاث من أجل الصعود إلى المركز الثاني، حيث يُعد بيراميدز المنافس الرئيسي له، جنبًا إلى جنب فريق المدرب المتميز عماد النحاس “المقاولون العرب”، على وصافة البطل المنتظر “الاهلي” لهذا الموسم 2020/2019.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 13 انتصار و6 تعادلات، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 45.

وتقهقر المقاولون العرب أمام الزمالك بسبب الخسارة المفاجئة التي مُني بها أمام الجونة قبل 4 أيام بهدفين دون رد ضمن الجولة 23.

وفي آخر مباراتين رسميتين، فاز الزمالك على بيراميدز 2/صفر في الدوري مطلع شهر ديسمبر 2019، وذلك بعد 3 أشهر فقط من تتويجه بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة في النهائي.

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ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وبيراميدز

???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

???? تشكيلة بيراميدز اليوم:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: علي جبر – أحمد أيمن منصور – أحمد توفيق – محمد حمدي.

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خط الوسط: إبراهيم حسن – إبراهيم عادل – عمر جابر – محمود حمادة – محمد فاروق.

خط الهجوم: إيريك تراوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبد الرحمن أيمن – طارق طه – عبد الله بكري – نبيل عماد دونجا – إسلام عيسى – جون أنطوي – رجب بكار – محمد فتحي – عمر العيوني.

⬜️ تشكيلة الزمالك اليوم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي “الونش”، أحمد عيد.

خط الوسط: فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

وفي مقاعد البدلاء:

جنش وحسام عبدالمجيد، محمد عبد الغني، حسام أشرف ومحمود عبدالرازق “شيكابالا”، إسلام جابر، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، أسامة فيصل.

الشوط الأول

يدير هذا اللقاء الحكم المصري “محمد الحنفي” ويعاونه أحمد حسام وسمير جمال، ومحمد سيد بكر حكمًا رابعًا، ومحمد الصباحي حكمًا للفيديو ويعاونه إبراهيم محجوب

1″ صافرة بداية المباراة ..

1″ الزمالك على اليسار .. بيراميدز على يمين الشاشة..

5″ الزمالك كان على مقربة من خط هدف مُبكر في بداية اللقاء..

6″ بيراميدز يبدأ استجماع قواه وتركيزه بعد البداية المخيبة له وفقدانه للكرة بسهولة..

7″ الزمالك الطرف الأقوى والأشرس خلال الدقائق الأولي، بفضل الضغط الكبير الذي يمارسه أشرف بنشرقي وأوباما وزيزو وأوناجم على حائز الكرة في خط الوسط.

10″ لا توجد أي فرصة لبيراميدز لتنفيذ المرتدات بشكل صحيح..

15″ إنفراااااااد…إيريك تراوري يهدر فرصة هدف التقدم على بيراميدز بتعامله بشكل خاطيء من إنفراد صريح مع محمد أبو جبل..

16″ أووووووه..مصطفى محمد يرد على فرصة بيراميدز بتسديدة بعيدة تذهب جوار القائم الأيسر!

25″ اللعب يتوقف بعد إصابة محمود علاء . يتلقى العلاج على أرض الملعب.

27″ ???? يوجد بعض الجماهير في المدرجات لنادي الزمالك.. وتشجيع مستمر منهم في هذه الدقائق.

28″ ???? هل يسمح بحضور الجمهور في زمن كورونا؟

30″ ???? الحكم يوقف اللعب من أجل إراحة اللاعبين.. “كولينج بريك”

32″ تدخل دفاعي ممتاز من مصطفى محمد ..

32″ مهاجم الزمالك يُبعد ركلة ركنية نفذها أحمد توفيق بشكل ممتاز داخل منطقة الجزاء..

33″ مصطفى محمد يعود ويُبعد ركنية جديدة من أحمد توفيق ..

36″ أوووووووووه…فرجاني ساسي يسدد ركلة حرة مباشرة ممتازة ، مقوسة على يمين المهدي سليمان الذي قفز وأبعدها بقبضة اليد..

37″ حارس بيراميدز المهدي سليمان يصطدم في أشرف بنشرقي أثناء تسديد كرة عائدة له من أحد المدافعين.

40″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول …مصطفى محمد يضع الزمالك في المقدمة

…مصطفى محمد يضع الزمالك في المقدمة 41″ ???? أحمد سيد زيزو يمرر كرة بينية على الرواق الأيمن نحو أشرف بنشرقي الذي مرر عرضية نموذجية بدوره داخل منطقة الستة ياردات ليفشل الحارس المهدي سليمان في الامساك بها، لتسقط وتجد “مصطفى محمد” الذي أودعها في الشباك الفارغة لحظة سقوط الحارس..

41″ ???? ✅ الحكم يراجع اللقطة بتقنية الفار ويتأكد من خلو التسلل على أشرف بنشرقي..ويقرر احتسابه

45″ الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع..

46″ ???? بووووووووووووم…أشرف بنشرقي يطلق تصويبة قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء ترتطم في العارضة.

46″ ???? الجناح المغربي المتألق محمد أوناجم مرر نحو بنشرقي من الجهة اليسرى، لتجد مواطنه داخل منطقة الجزاء ليسددها من لمسة واحدة، ويتصدى المهدي سليمان، لترتد مرة أخرى أمام بنشرقي الذي سدد في العارضة لتهتز بطريقة غريبة..لقطة مثيرة.

47″ اللعب مستمر .. والمخرج لا يستطيع إعادة اللقطة بسبب محاولات بيراميدز الأخيرة لإدراك هدف التعديل.

48″ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك 1-0..

ملخص الشوط الثاني لمباراة الزمالك وبيراميدز

بعد قليل..