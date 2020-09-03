عاجل | تشكيلة الزمالك الأساسية لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري.. “مركز جديد لزيزو”

أعلن المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون” تشكيلة الزمالك الأساسية أمام بيراميدز في مباراة اليوم الخميس 3-9-2020، ضمن الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة، 18:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على قنوات أون تايم سبورت.

وقرر كارتيرون عدم الاستمرار في تجربة الناشئين بمباريات الدوري المصري الممتاز، مكتفيًا بإشراك الظهير الأيمن أحمد عيد في تشكيلة الزمالك الأساسية لتعويض غياب حازم إمام للإصابة، بينما سيلعب أحمد سيد زيزو في مركز الوسط المدافع على حساب طارق حامد الموقوف بسبب الإنذار الثالث.

ويتواجد الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي مع الثنائي المصري يوسف أوباما ومصطفى محمد في الخط الأمامي، ما يوضح رغبة كبيرة في تحقيق الفوز بتلك المباراة من أجل حصد المركز الثاني في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تشكيلة الزمالك الأساسية أمام بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي “الونش”، أحمد عيد.

خط الوسط: فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

دكة الزمالك

جنش وحسام عبدالمجيد، محمد عبد الغني، حسام أشرف ومحمود عبدالرازق “شيكابالا”، إسلام جابر، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، أسامة فيصل.