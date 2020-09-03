عاجل | تشكيلة بيراميدز الأساسية أمام الزمالك في الدوري المصري.. “مفاجأة هجومية”

أعلن المدير الفني الكرواتي “أنتي تشاتشيتش”، تشكيلة بيراميدز الأساسية أمام الزمالك في المباراة المقرر لها مساء اليوم الخميس 3-9-2020 ضمن الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز، نظيره نادي الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، حسب التوقيت المحلي، على ملعب الدفاع الجوي، وهو اللقاء الثاني بينهما في أقل من شهر ونصف، بعدما تواجها في لقاء ودي نهاية يوليو، انتهى بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

ودفع المدرب الكرواتي لنادي بيراميدز باللاعب إيريك تراوري في خط الهجوم منذ البداية، وذلك على حساب الهداف الغاني جون أنطوي الذي سيبدأ على دكة البدلاء.

وجاءت تشكيلة بيراميدز الأساسية أمام الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

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خط الدفاع: علي جبر – أحمد أيمن منصور – أحمد توفيق – محمد حمدي.

خط الوسط: إبراهيم حسن – إبراهيم عادل – عمر جابر – محمود حمادة – محمد فاروق.

خط الهجوم: إيريك تراوري.

دكة بدلاء بيراميدز

عبد الرحمن أيمن – طارق طه – عبد الله بكري – نبيل عماد دونجا – إسلام عيسى – جون أنطوي – رجب بكار – محمد فتحي – عمر العيوني.