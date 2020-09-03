يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر | فيديو أهداف الزمالك وبيراميدز فى الدوري المصري، فى أهم مباريات اليوم الخميس 3-9-2020، ضمن منافسات الجولة الـ24.

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز فى تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت جرينتش، وتقام على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

تنقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1، بصوت المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”، والمعلق الرياضي “بلال علام”.

يدخل الفريقين المباراة متساويان في عدد النقاط برصيد 45 نقطة لكل منهما، ولكن يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن الزمالك.

ويعاني الزمالك في مباراة اليوم من غياب طارق حامد للايقاف بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة انبي التي حقق فيها الزمالك الفوز بهدف نظيف ، ومحمد حسن وحازم امام للإصابة، فيما يشارك محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة.

فى المقابل يعانى بيراميدز من غياب أحد أهم الأعمدة الأساسية بصفوفه، حيث تجددت إصابة عبد الله السعيد قائد الوسط، فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران الاثنين الماضى، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام.

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كما تعرض أحمد الشناوى حارس المرمى لإصابة قوية خلال مشاركته فى التدريب الجماعى، الأمر الذى جعل المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش يستبعد الثنائى من حساباته فى مواجهة الفارس الأبيض، كما يغيب دودو الجباس مهاجم الفريق بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة أسوان.

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إليكم فيديو أهداف الزمالك وبيراميدز فى الدوري المصري

هدف التقدم للزمالك “مصطفي محمد”

لقطات من المباراة

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