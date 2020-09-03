بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، لحساب الجولة 24، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 3-9-2020.

نقام مباراة الزمالك وبيراميدز على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، وتنطلق في تمام الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي، 18:30 بتوقيت جرينيتش، و21:30 بتوقيت السعودية.

يبحث الزمالك عن حصد النقاط الثلاث من أجل الصعود إلى المركز الثاني، حيث يُعد بيراميدز المنافس الرئيسي له، جنبًا إلى جنب فريق المدرب المتميز عماد النحاس “المقاولون العرب”، على وصافة البطل المنتظر “الاهلي” لهذا الموسم 2020/2019.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 13 انتصار و6 تعادلات، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 45.

وتقهقر المقاولون العرب أمام الزمالك بسبب الخسارة المفاجئة التي مُني بها أمام الجونة قبل 4 أيام بهدفين دون رد ضمن الجولة 23.

وخسر الزمالك في آخر مواجهاته أمام بيراميدز يوم 23 يوليو الماضي بهدف دون رد، عندما كان يستعد لاستئناف الموسم الكروي الذي تجمد لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي آخر مباراتين رسميتين، فاز الزمالك على بيراميدز 2/صفر في الدوري مطلع شهر ديسمبر 2019، وذلك بعد 3 أشهر فقط من تتويجه بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة في النهائي.

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الزمالك 2-0 بيراميدز

???? ملعب الدفاع الجوي (القاهرة)

???? الدوري المصري (الجولة 24)

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???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر للقاء الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري..

???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

تشهد هذه المباراة غياب نجم بيراميدز وهداف الدوري المصري هذا الموسم عبد الله السعيد

???? تشكيلة بيراميدز اليوم:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

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خط الدفاع: علي جبر – أحمد أيمن منصور – أحمد توفيق – محمد حمدي.

خط الوسط: إبراهيم حسن – إبراهيم عادل – عمر جابر – محمود حمادة – محمد فاروق.

خط الهجوم: إيريك تراوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبد الرحمن أيمن – طارق طه – عبد الله بكري – نبيل عماد دونجا – إسلام عيسى – جون أنطوي – رجب بكار – محمد فتحي – عمر العيوني.

⬜️ تشكيلة الزمالك اليوم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي “الونش”، أحمد عيد.

خط الوسط: فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، يوسف إبراهيم أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

وفي مقاعد البدلاء:

جنش وحسام عبدالمجيد، محمد عبد الغني، حسام أشرف ومحمود عبدالرازق “شيكابالا”، إسلام جابر، كابونجو كاسونجو، عمر السعيد، أسامة فيصل.

الشوط الأول

يدير هذا اللقاء الحكم المصري “محمد الحنفي” ويعاونه أحمد حسام وسمير جمال، ومحمد سيد بكر حكمًا رابعًا، ومحمد الصباحي حكمًا للفيديو ويعاونه إبراهيم محجوب

1″ صافرة بداية المباراة ..

1″ الزمالك على اليسار .. بيراميدز على يمين الشاشة..

5″ الزمالك كان على مقربة من خط هدف مُبكر في بداية اللقاء..

6″ بيراميدز يبدأ استجماع قواه وتركيزه بعد البداية المخيبة له وفقدانه للكرة بسهولة..

7″ الزمالك الطرف الأقوى والأشرس خلال الدقائق الأولي، بفضل الضغط الكبير الذي يمارسه أشرف بنشرقي وأوباما وزيزو وأوناجم على حائز الكرة في خط الوسط.

10″ لا توجد أي فرصة لبيراميدز لتنفيذ المرتدات بشكل صحيح..

15″ إنفراااااااد…إيريك تراوري يهدر فرصة هدف التقدم على بيراميدز بتعامله بشكل خاطيء من إنفراد صريح مع محمد أبو جبل..

16″ أووووووه..مصطفى محمد يرد على فرصة بيراميدز بتسديدة بعيدة تذهب جوار القائم الأيسر!

25″ اللعب يتوقف بعد إصابة محمود علاء . يتلقى العلاج على أرض الملعب.

27″ ???? يوجد بعض الجماهير في المدرجات لنادي الزمالك.. وتشجيع مستمر منهم في هذه الدقائق.

28″ ???? هل يسمح بحضور الجمهور في زمن كورونا؟

30″ ???? الحكم يوقف اللعب من أجل إراحة اللاعبين.. “كولينج بريك”

32″ تدخل دفاعي ممتاز من مصطفى محمد ..

32″ مهاجم الزمالك يُبعد ركلة ركنية نفذها أحمد توفيق بشكل ممتاز داخل منطقة الجزاء..

33″ مصطفى محمد يعود ويُبعد ركنية جديدة من أحمد توفيق ..

36″ أوووووووووه…فرجاني ساسي يسدد ركلة حرة مباشرة ممتازة ، مقوسة على يمين المهدي سليمان الذي قفز وأبعدها بقبضة اليد..

37″ حارس بيراميدز المهدي سليمان يصطدم في أشرف بنشرقي أثناء تسديد كرة عائدة له من أحد المدافعين.

40″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول …مصطفى محمد يضع الزمالك في المقدمة

…مصطفى محمد يضع الزمالك في المقدمة 41″ ???? أحمد سيد زيزو يمرر كرة بينية على الرواق الأيمن نحو أشرف بنشرقي الذي مرر عرضية نموذجية بدوره داخل منطقة الستة ياردات ليفشل الحارس المهدي سليمان في الامساك بها، لتسقط وتجد “مصطفى محمد” الذي أودعها في الشباك الفارغة لحظة سقوط الحارس..

41″ ???? ✅ الحكم يراجع اللقطة بتقنية الفار ويتأكد من خلو التسلل على أشرف بنشرقي..ويقرر احتسابه

45″ الحكم يضيف 3 دقائق كوقت بدل من ضائع..

46″ ???? بووووووووووووم…أشرف بنشرقي يطلق تصويبة قوية للغاية من داخل منطقة الجزاء ترتطم في العارضة.

46″ ???? الجناح المغربي المتألق محمد أوناجم مرر نحو بنشرقي من الجهة اليسرى، لتجد مواطنه داخل منطقة الجزاء ليسددها من لمسة واحدة، ويتصدى المهدي سليمان، لترتد مرة أخرى أمام بنشرقي الذي سدد في العارضة لتهتز بطريقة غريبة..لقطة مثيرة.

47″ اللعب مستمر .. والمخرج لا يستطيع إعادة اللقطة بسبب محاولات بيراميدز الأخيرة لإدراك هدف التعديل.

48″ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك 1-0..

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني..

46″ لا تغييرات في بداية الشوط الثاني ..

46″ بيراميدز بحاجة ماسة لمهاجم قادر على إنهاء الفرص أو سحب المدافعين لافساح المجال أمام لاعبي الوسط..

46″ مشكلة بيراميدز الأساسية ليست في المهاجم فقط بل في منطقة صناعة الألعاب.. الفريق يعاني في غياب عبد الله السعيد.

47″ فرصة غريبة تضيع من بيراميدز ، بواسطة إيريك تراوري الذي انفرد في لقطة أقرب من تلك التي حدثت في الشوط الأول.. لكن تراوري تلعثم وتمادى في التفكير ليهدر الكرة بتمريرة سيئة بدلاً من التسديد قبل وصول “عبد الله جمعة” الذي أغلق عليه زاوية التصويب.

50″ ???? بطاقة صفراء لمدافع الزمالك أحمد عيد

58″ ???? أووووووووووووه…القائم الأيسر ينقذ هدف مؤكد لنادي بيراميدز بعد تصويبة مقوسة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء أطلقها “إبراهيم عادل”.

59″ ???? بعد فرصة إبراهيم عادل الجميلة.. مدرب بيراميدز يقرر سحبه وإشراك المهاجم الغاني الخطير “جون أنطوي”.

63″ إصابة خطيرة لمدافع الزمالك “محمد حمدي الونش” ..اللاعب يتلقى العلاج على أرض الملعب ..

66″ ???? الونش لن يكمل المباراة وتم استبداله بمحمد حمدي.

69″ ???? نبيل دونجا يشارك بدلاً من إبراهيم حسن الذي فشل في تعوض غياب عبد الله السعيد اليوم..

71″ إيقاع اللعب تراجع كثيرًا.. وسط سيطرة من بيراميدز لمحاولة تعديل النتيجة.

75″ الضغط يزيد من بيراميدز على مرمى الزمالك.. سنرى ما سيحدث!

77″ ???? الحكم يراجع تقنية الفار للتأكد من التدخل القوي الذي تعرض له مهاجم بيراميدز جون أنطوي داخل منطقة جزاء الزمالك…

77″ ???? كابونجو كاسونجو يأخذ مكان أحمد سيد زيزو في تشكيلة الزمالك ..

78″ ✅ ???? الحكم يتخذ القرار باحتساب ركلة جزاء لصالح بيراميدز..

78″ هذه هي رابع ركلة جزاء تحتسب في مباريات الزمالك وبيراميدز ..

78″ الوحيد الذي سجل من ركلة جزاء في مباريات الزمالك وبيراميدز كان محمود علاء..

78″ ???? تغيير ثالث للزمالك بنزول “حسام أشرف” يأخذ مكان “مصطفى محمد”..

79″ ❌ أووووووووووووووه…محمد فاروق يُهدر ركلة الجزاء بغرابة، بوضعها جوار القائم الأيمن سيئة جدًا!!! أبو جبل كذلك كشف اللعبة وارتمى على الكرة.