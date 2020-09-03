بعد توقفها بسبب كورونا... وزارة الشباب تقر استئناف الأنشطة الرياضية

أقرت، وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، استئناف النشاط الرياضي رسمياً لكافة الألعاب الرياضية للعام 2020- 2021م بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل الوزارة لقطاع الرياضة خالد صالح في تصريح لوكالة "سبأ"، إن الوزارة رفعت الحظر عن الأنشطة الرياضية بعد أن عقد قطاع الرياضة أكثر من اجتماع للاطلاع على حالة تفشي وباء كورونا،

وأشار إلى ان الوزارة أقرت السماح للأندية والاتحادات باستئناف ممارسة النشاطات الرياضية؛ وذلك بالعودة التدريجية لتلك النشاطات.

ولفت الى أن قطاع الرياضة اصدر تعميماً وزع على مكاتب الوزارة بالمحافظات وقيادات الاتحادات والهيئات الرياضية العامة بهذا الخصوص، حدد من خلاله شهر سبتمبر مرحلة استعداد الأندية الرياضية للموسم الرياضي الذي يقام خلال أشهر أكتوبر و نوفمبر و ديسمبر 2020م.

وأكد أنه سيتم موافاة الأندية والمكاتب بالبرنامج ومواعيد تنفيذ النشاطات بعد التشاور مع الاتحادات الرياضية مرفق بالضوابط المرتبطة بالموسم الرياضي للعام 2020 -2021م.