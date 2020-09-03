رياضة | برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يُخير سواريز بين الجحيم والكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني من الإنتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي لمدة عامين، وذلك على هامش سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وأبدي المهاجم الاوروغوياني رغبة قوية في البقاء داخل الكامب نو، على الرغم من خروجه من حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

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ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن نادي برشلونة قد قرر تخيير سواريز بين البقاء على مقاعد البدلاء، أو اللعب بشكل أساسي في السيدة العجوز.

ومن جهته يرغب سواريز في خوض تجربة جديدة بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبدأ مؤخراً في المطالبة بفسخ تعاقده مع النادي الكتالوني، والحصول على راتبه كاملا قبل الرحيل.

يذكر أن سواريز قد تلقي عرض مغري من نادي أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 15 مليون يورو، ولاقي رفض شديد من اللاعب الاوروغوياني الذي أنهي أتفاقه مع السيدة العجوز مؤخرًا.