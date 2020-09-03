رياضة | التبديلات الـ 5 في الدوري الألماني مستمرة في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التبديلات الـ 5 في الدوري الألماني مستمرة في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت رابطة الدوري الألماني اليوم الخميس الاستمرار في تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة في مباريات البوندسليجا بالموسم الجديد.

ووافقت الأندية على هذه اللائحة التي تم تطبيقها عقب تفشي جائحة كورونا في الموسم الماضي حيث تم زيادة عدد التبديلات إلى خمسة بدلاً من ثلاثة.

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وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني كريستيان شيفرت، بعد مؤتمر صحافي عبر تقنية "فيديو كونفرنس" مع ممثلي الأندية أن الموسم الجديد الذي ينطلق في منتصف سبتمبر الجاري سيكون "الأكثر قسوة وصعوبة لكرة القدم الاحترافية في ألمانيا".

وأضاف: "تنظيم وتنفيذ هذا الموسم سيكون أكثر تعقيداً بكثير من نهاية الموسم الماضي".

وجرى استئناف الموسم الماضي من الدوري الألماني "بوندسليغا" في منتصف مايو الماضي دون جمهور بسبب أزمة فيروس كورونا، لكن وضع الجماهير في الموسم المقبل سيكون أكثر تعقيداً.