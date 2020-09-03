رياضة | نجوم المستبقل يفوز على الإعلاميين وديًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجوم المستبقل يفوز على الإعلاميين وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق نجوم المستقبل، بقيادة البرتقالي، داسيلفا، الفوز على فريق الإعلاميين، بهدف دون مقابل، خلال المقابلة الودية التي جمعتهما، مساء الخميس، في إطار استعدادات الفريقين لعودة القسم الثاني.

جاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، عن طريق اللاعب الصاعد محمود صابر، لاعب منتخب مصر للشباب.

وسبق للإعلاميين الفوز على فريق توشكى، بهدفين دون مقابل، وتعادل مع بورتو السويس، بهدف لكل منهما، وتعادل مع الدخان بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن يلعب الإعلاميين مع النصر يوم الإثنين المقبل، خارج ملعبه، ثم يحل ضيفا على كوكاكولا، يوم الخميس، بملعب اتحاد الشرطة.

