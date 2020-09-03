رياضة | عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من كهربا على أزمته مع الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي اعتذاره إلى زملائه في الفريق ومحمد الشناوي حارس مرمى الفريق والجهاز الفني عما بدر منه مساء أمس قبل تدريب الفريق الأحمر. وقال كهربا في فيديو له بث عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل :"بسم الله الرحمن الرحيم .. انا حابب اعتذر لزمايلي واخواتي وللفريق كله وبعتذر للشناوي أخويا الكبير وبعتذر للجهاز الفني من أكبر واحد لأصغر واحد". وأضاف :"وأنا متقبل العقوبة جدا وتحت أمر النادي في أي وقت وأنا ابن من أبناء النادي، وربنا يكرم الفريق في المباراه القادمة". وأتم حديثه :"وإن شاء الله نقدر نفرح الجمهور بالدوري وإفريقيا أهم حاجه وأنا واحد من الجمهور ونفرحهم".

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