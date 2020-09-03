رياضة | بعد اقترابه من برشلونة.. كشف حساب "فينالدوم" مع ليفربول (أرقام وبطولات)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من برشلونة.. كشف حساب "فينالدوم" مع ليفربول (أرقام وبطولات) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية اهتمام النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من الانتقال لصفوف نادي برشلونة الإسباني في الموسم الجديد، بعد توقف مفاوضات التجديد مع الريدز.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلي اتفاق نادي برشلونة الإسباني على ضم اللاعب الهولندي "فينالدوم" من ليفربول الإنجليزي، في صفقة تصل قيمتها من 15 إلى 20 مليون يورو، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل مستغلا العلاقة الجيدة بين اللاعب ومدرب البرسا الجديد رونالد كومان.

تعرف على أرقام فينالدوم مع ليفربول:

انضم الدولي الهولندي إلي ليفربول الإنجليزي في صيف 2016 قادما من نادي نيوكاسل يونايتد، وخاض مع الريدز 187 مباراة في مختلف البطولات بإجمالي دقائق لعب فعلية (14377 دقيقة)، سجل 19 هدفًا وصنع 16 هدفًا وحصل على 8 بطاقات صفراء.

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شارك فينالدوم في 141 مباراة مع لفريول في الدوري الإنجليزي، بإجمالي دقائق لعب فعلية (11048 دقيقة) سجل 14 هدفًا وصنع 11 هدفًا وحصل على 6 بطاقات صفراء.

بينما لعب 32 مباراة في دوري أبطال أوروبا سجل 5 أهداف وصنع 3 أخري وحصل على بطاقة صفراء وحيدة، بينما خاض مباراتين في الأدوار التمهيدية للبطولة الأوروبية ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

شارك اللاعب في 6 مباريات بكأس الرابطة الإنجليزية و3 مباريات بكأس الإتحاد الإنجليزي وصنع هدفين فقط، كما خاض مباراتين بكأس الدرع الخيرية ومباراة بكأس السوبر الأوروبي ولم يسجل أو يصنع أهداف.

توج جورجينيو فينالدوم مع ليفربول بلقب بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.