رياضة | التشكيل الرسمي لموقعة ألمانيا ضد أسبانيا فى دوري الأمم الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لموقعة ألمانيا ضد أسبانيا فى دوري الأمم الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي بعد قليل منتخب ألمانيا أمام نظيره الإسباني ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوربية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يبن الفريقين على ملعب مرسيدس بينز ارينا الدولي بألمانيا فى تمام الساعة التاسعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة منتخب ألمانيا الرسمية كالتالي :"كيفين تراب، كلهير، روبين جونسيس، أنطونيو روديجير، الكاي جوندوجان، سامي خضيرة، جوليان دراكسر، توني كروس، زولي، ساني، تيمو فيرنر".

بينما جاءت تشكيلة أسبانيا الرسمية كالتالي:"دي خيا، توريس، جايا، راموس، كاربخال، فيران توريس، بوسكيتس، تياجو ألكانتارا، نافاس، رودريجو، فابيان".